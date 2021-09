Bunga Jelitha Ulang Tahun ke-30, Jalani Hidup dengan Bersyukur

TEMPO.CO, Jakarta - Bunga Jelitha Ibrani merayakan ulang tahun ke 30 pada Senin, 6 September 2021. Dia mengunggah video perjalanan hidupya dengan sikat di TikTok dan diunggah lagi Instagram.

Dalam video itu Bunga menunjukkan perjalanannya dari single, menjadi istri pesepak bola Syamsir Alam, lalu menjadi ibu untuk putrinya Akleema Regalo Zulaikha. “Iya, hari ini, 6 September 2021 aku tepat berusia 30 Tahun! Kayaknya baru kemarin masuk kepala 2, time flies!” tulisnya dalam keterangan unggahannya,

Putei Indonesia 2017 itu tidak meyangka dirinya sampai di titik kehidupan saat ini. “Sampai sekarang aku selalu berpikir gak menyangka bisa dititik ini.. Subhanallah, Alhamdulillah Allah SWT luar biasa baik nya untuk kehidupan aku,” lanjutnya. “Di usia ku sekarang, aku dilengkapi dengan suami yang super baik dan kehadiran malaikat cantik, Akleema Terima Kasih atas segalanya ya Allah.”

Menurutnya kunci menjalani kehidupan ini hanya satu yang dengan bersyukur. “Memang kunci dari hidup cuma satu, bersyukur. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah kirim doa dan ucapan, maaf belum bisa balas satu persatu.. Doa terbaik juga untuk kalian dan keluarga,” tandasnya.

Beberapa rekan alumni Puteri Indonesia juga memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Bunga. “Barokah umurnya Bunga .. 30ish is the best age,” tulis Alya Rohali, Puteri Indonesia 1996.

“Happy birthday kak Bungaaa. Doa terbaik untuk kak bunga dan keluarga. Bahagia, sukses, dan sehat selalu ya kaaa. Aamiin aamiin! Salam untuk Akleemaaa,” tulis Jessica Fitriana, Puteri Indonesia Pariwisata 2019.

“Selamat Ulang Tahun Mamanya Akleema God bless you and family yaaaa,” tulis Kezia Warouw, Puteri Indonesia 2016.

“Panjang umur sayaaang. Doaku semoga Allah selalu lindungi Bunga dan keluarga dgn kesehatan, keselamatan dan rejeki yg mudah,” tulis Artika Sari Devi, Puteri Indonesia 2004.

Di hari ulang tahunnya, Bunga Jelitha membagikan beberapa video singkat saat makan siang bersama, Syamsir Alam dan putrinya, di Instagram Story. Dia juga menunjukkan kejutan yang diberikan kedua sahabatnya berupa karangan bunga dengan ucapan “Selamat 30 Tahun”.

