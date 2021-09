Setahun Rare Beauty, Selena Gomez Lanjutkan Misi Dobrak Standar Kecantikan

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez merayakan satu tahun merek kosmetiknya, Rare Beauty. Ketika meluncurkan merek itu, dia ingin lebih dari sekadar merek kosmetik selebriti. Pelantun “Lose You to Love Me” itu secara bersamaan meluncurkan Rare Impact Fund, yang bertujuan untuk mengumpulkan USD 100 juta selama 10 tahun ke depan untuk layanan kesehatan mental di komunitas yang kurang terlayani. Tujuan utamanya untuk mempromosikan penerimaan diri dengan menantang standar kecantikan arus utama.

Sekarang, kedua peluncuran telah mencapai satu tahun, dan Gomez merayakan tonggak sejarah dengan terus melihat ke depan ke masa depan. “Saya sangat berterima kasih untuk komunitas ini, seluruh tim saya, dan keluarga Sephora saya. Karena Anda, kami mendobrak standar kesempurnaan yang tidak realistis," tulis musisi itu dalam unggahan di Instagram, Jumat 3 September 2021. "Kami baru saja memulai."

Sementara itu, akun Instagram resmi Rare Beauty juga berterima kasih kepada konsumen karena telah membantu merek mendobrak standar kesempurnaan yang tidak realistis, membangun komunitas yang ramah di mana setiap orang dapat menjadi diri mereka sendiri, dan untuk menghilangkan asosiasi rasa malu atau aib dari destigma penyakit mental.

ADVERTISEMENT

Gomez sebelumnya menjelaskan misi mereknya September tahun lalu. “Ini adalah sesuatu yang saya ingin menjadi jauh lebih besar daripada makeup, karena saya sepenuhnya percaya bahwa itu adalah pikiran Anda dan itu adalah tubuh Anda dan itu adalah jiwa Anda. Hubungan dengan Anda dan makeup Anda harus sehat dan harus menyenangkan dan seharusnya, dalam beberapa kasus, saya temukan, terapeutik,” kata Gomez, kepada Bustle. “Jelas, saya sudah melakukan ini begitu lama. Membuat diri Anda terekspos - dan itu hanya terjadi pada masa pra-remaja saya, awal 20-an - dan itu banyak tentang seperti apa penampilan saya dan makeup yang akan saya gunakan. Saya tidak membaca internet lagi, tetapi itu tidak membuat saya merasa baik.”

Membantu orang lain mendapatkan akses ke sumber daya kesehatan mental adalah sesuatu yang Gomez sangat dekat dengan hatinya. "Saya telah jujur tentang hal-hal dalam kesehatan mental dan tentang kisah saya, jadi saya tahu bahwa itu akan menjadi sesuatu yang saya harus menyertakan. Saya tahu masih ada stigma seperti itu, tetapi masih banyak orang yang tidak tahu [diagnosisnya]. Dan itu benar-benar membuat frustrasi karena ketika orang tidak tahu, rasanya seperti Anda benar-benar sendirian, dan Anda merasa gila. Karena seperti, mengapa tidak ada orang lain yang merasa seperti yang saya rasakan?” tambahnya.

Selena Gomez baru-baru ini membuka diri kepada Elle tentang bagaimana tanggapan penggemar selama setahun terakhir. “Sangat menyenangkan mendengar tanggapan orang-orang terhadap pesan kami dengan cerita mereka sendiri,” kata aktor The Only Murders in the Building. “Ini sangat menginspirasi dan mendorong saya bahwa kami membuat perbedaan.”

Baca juga: Selena Gomez Tampil Mirip Marilyn Monroe dalam Sampul Elle