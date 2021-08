Stres Rutinitas Hidup Berubah, Ini 4 Cara Mengatasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Perubahan dan transisi besar dalam hidup bisa terasa membingungkan, bahkan ketika perubahan itu menjadi lebih baik. Tentu saja, dengan pandemi yang sedang berlangsung, perubahan musim, dan banyak perubahan pekerjaan, rumah, dan hubungan yang terjadi, banyak dari kita menghadapi banyak perubahan saat ini. Namun tak perlu khawatir, ada teknik yang dapat membantu Anda mengatasi semua perubahan tersebut dan stres dengan cara yang sehat.

Kadang perubahan terasa sangat menegangkan, bahkan ketika itu adalah perubahan positif seperti memulai pekerjaan baru atau pindah ke tempat baru yang indah. Terapis pernikahan dan keluarga berlisensi Tiana Leeds, mengatakan karena itu mempengaruhi zona nyaman dan harus bergerak melampauinya.

"Transisi kehidupan mengguncang kita dan memaksa kita keluar dari zona nyaman. Kita tidak lagi memiliki pilihan untuk kembali ke mode default," jelasnya, seperti dilansir dari laman Mind Body Green. "Perubahan mengharuskan kita untuk memodifikasi rutinitas kita agar sesuai dengan kehidupan baru kita, dan jenis perubahan kebiasaan mikro dan makro ini bisa sulit untuk disesuaikan, membuat kita gelisah."

Selain itu, perubahan melibatkan ketidakpastian. Bahkan jika kita berada dalam situasi yang lebih baik dari sebelumnya, masih menakutkan untuk tidak memiliki keakraban dan prediktabilitas itu. "Ketidakpastian secara inheren membuat stres bagi kebanyakan dari kita," tambahnya.

ADVERTISEMENT

Berikut ini cara menavigasi perubahan dan stres yang mengiringinya

1. Sesuaikan ekspektasi Anda terhadap diri sendiri

Menurut Leeds, yang pertama dan terpenting adalah bersyukur dan menyesuaikan harapan Anda terhadap diri sendiri. Perubahan jarang terjadi dengan mudah, jadi jangan berharap diri Anda beradaptasi dengan mulus sejak awal, dan bersabarlah saat Anda menyesuaikan diri. "Mencerna dan beradaptasi dengan transisi menggunakan banyak energi mental dan emosional," dia menjelaskan, menambahkan, "Itu normal untuk hal-hal yang dulu terasa mudah tiba-tiba terasa lebih sulit."

2. Minta bantuan

"Kami lebih rentan terhadap kesepian selama transisi kehidupan," catatan Leeds. Karena itu, dia merekomendasikan untuk meminta bantuan saat Anda membutuhkannya. "Menjangkau orang lain membantu kami merasa didukung dan membuat perubahan terasa lebih mudah dikelola," katanya. Apakah Anda membutuhkan satu set tangan atau bahu tambahan untuk bersandar, "jangan takut untuk meminta apa yang Anda butuhkan," tambahnya.

3. Buat rutinitas baru

Di tengah semua perubahan, penting untuk tetap membumi—dan mengembangkan rutinitas yang sehat dan membangkitkan semangat dapat membantu Anda melakukannya. Seperti yang dijelaskan Leeds, transisi kehidupan dapat membuat kebiasaan lama menjadi usang. Tidak hanya kebiasaan dan rutinitas yang sehat akan membuat Anda tetap membumi, tetapi Anda akan meningkatkan rasa aman Anda dalam hidup Anda yang baru berubah.

4. Bangun peluang untuk memerangi stres

Last but not least, jika Anda merasakan efek stres, Leeds mengatakan Anda ingin secara aktif berupaya memeranginya (yang dapat dikaitkan kembali ke No. 3 melalui kebiasaan dan rutinitas yang sehat).

"Jangan biarkan stres menumpuk," katanya. "Sebaliknya, bawalah saat-saat relaksasi bila memungkinkan." Mungkin Anda memulai hobi baru, mulai bermeditasi dan berolahraga lebih teratur, keluar ke alam, mulai mengonsumsi suplemen pelepas stres, dan lainnya.

Dalam hal perubahan dan stres yang ditimbulkannya, peganglah fondasi kebiasaan dan rutinitas sehat Anda, termasuk yang membantu mengelola stres itu sendiri. Dengan itu, sedikit kesabaran, dukungan dari orang-orang terkasih, dan sedikit belas kasih pada diri sendiri, Anda akan memasuki babak terbaru Anda sebelum Anda menyadarinya.

Baca juga: 3 Tips Penting Mengatasi Stres untuk Anak-anak hingga Orang Tua