Halsey Ungkap Tantangan Kehamilan dalam Sorotan Publik

TEMPO.CO, Jakarta - Meski menjadi ibu merupakan hal yang membahagiakan bagi Halsey, itu tidak mudah. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, penyanyi berusia 26 tahun itu sedih karena mereka melewatkan peluang media dengan publikasi untuk mempromosikan album baru, If I Can't Have Love, I Want Power, karena kehamilan Ender.

"Kami pergi keluar dan mencoba membuat sampul majalah berdasarkan rilis album, dan mereka seperti, 'Ya, tetapi apakah dia akan hamil? Karena kami tidak ingin membuat sampul bersalin,'" kata Halsey ke Zane Lowe di Apple 1 Music. "Dan saya seperti, 'Ini bukan sampul bersalin. Ini tentang album saya - saya kebetulan hamil.' Dan mereka seperti, 'Tidak, ini sampul hamil.' Dan saya seperti, 'Jadi saya tidak bisa membicarakan album saya?'"

Selama wawancara, Halsey - yang menyambut bayi Ender dengan pacar Alev Aydin pada bulan Juli - juga berbicara tentang tantangan hamil di mata publik, terutama kritik yang diterima. "Saya sering diperlakukan seperti ibu remaja, Anda tahu apa yang saya maksud? Di mana orang-orang berkata, 'Ya Tuhan, Anda masih sangat muda, dan Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam karier Anda, dan Anda' kembali tidak menikah!' Itu memicu semua perasaan malu ini sejak saya masih muda," ujarnya seperti dilansir dari laman Shape.

Perasaan memalukan itu juga dipicu oleh komentar online tentang perjuangan Halsey menghadapi keguguran, kesuburan, dan endometriosis, serta tekanan untuk tampil saat mencoba hamil.

Namun, Halsey tahu bahwa keputusannya tidak akan pernah menyenangkan semua orang. "Ada juga, 'Dia bekerja terlalu keras, dia tidak pernah punya keluarga. Dia akan mati sendirian. Dia terlalu terobsesi dengan pekerjaan, dia tidak pernah menemukan seseorang. Sayang dia tidak akan punya anak, kariernya tidak akan baik-baik saja. memeluknya di malam hari,'" katahya dalam wawancara. "

Sejak melahirkan Ender awal musim panas ini, Halsey telah merefleksikan kehamilannya di media sosial. Baik membagikan "gambar perut favorit" di Instagram atau foto menyusui, tidak diragukan lagi bahwa penyanyi ini telah menjalani babak selanjutnya dalam hidupnya.

