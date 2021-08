Sandra Oh Ungkap Trauma yang Dialami setelah Main di Grey's Anatomy

Makeup flawless Sandra Oh. Instagram.com/@daniellevincentbeauty

TEMPO.CO, Jakarta - Selama 10 tahun, aktris Sandra Oh memerankan karakter dokter bedah sekaligus peneliti Cristina Yang di serial televisi Grey's Anatomy. Serial ini memberi dia sebuah penghargaan Golden Globe pada 2006 dan lima kali masuk nominasi. Tapi ternyata kepopulerannya memerankan tokoh itu meninggalkan trauma yang mendalam sampai harus menjalani terapi.

"Sejujurnya, itu traumatis,” kata dia tentang ketenarannya setelah Grey's Anatomy pada 2005 dan film pemenang Oscar Sideways setahun sebelumnya. “Situasi yang kamu butuhkan untuk melakukan pekerjaan adalah memiliki banyak privasi. Jadi, ketika seseorang kehilangan anonimitas, kamu harus membangun keahlian untuk tetap mencoba dan menerima kenyataan,” kata dia dalam wawancara Sunday Today dengan Willie Geist yang ditayangkan pada 29 Agustus.

Seiring dengan waktu, dia mengelola traumanya dengan baik. Dia menemukan terapis yang baik untuk memulihkan kesehatan mentalnya. Oh berubah dari tidak bisa keluar dan bersembunyi di restoran menjadi lebih menyesuaikan diri dengan ketenaran dan perhatian.

"Saya tidak becanda. Ini sangat, sangat penting," kata Oh. "Kamu harus berusaha menemukan cara untuk tetap membumi. Dan sering kali, itu dengan mengatakan tidak."

ADVERTISEMENT

Oh juga membahas evolusi keragaman di Hollywood. Di Grey’s Anatomy, tak ada pembahasan tentang etnis seseorang. Tapi di serial barunya, Killing Eve, dia juga membawa aspek budaya karakternya. Di serial Netflix The Chair, Oh memerankan Dr. Ji-Yoon Kim, yang memiliki nama Korea. "Sekarang saya bisa memainkan karakter yang memiliki nama Korea. Dan semua karakter akan memanggilnya dengan benar."

Dia juga mengaku sempat mengalami tahun-tahun sulit di Grey’s Anatomy, terutama di tahun kedua hingga keenam.

"Banyak dari kami tidak ingat apa yang terjadi, jujur, karena kami sangat lelah," katanya kepada The Hollywood Reporter setelah keluar pada tahun 2014. "Saya tidak bisa mengungkapkan kepadamu kedalaman kelelahan ini, tetapi apa yang saya rasakan sekarang, mampu memperkecil dan memiliki sedikit lebih banyak ruang,” dia menambahkan.

Banyak penggemar menantikan kembali Sandra Oh dengan karakter Yang di acara itu, tapi aktris berusia 50 tahun itu mengatakan dia telah move on.

Baca juga: Sandra Oh Ulang Tahun Ke-50 Beri Penghormatan untuk Christina Yang

BUSTLE | GLAMOUR