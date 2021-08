Rayakan 8 Tahun Pernikahan Arumi Bachsin Tak Sabar Menanti Pengalaman Berikutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Arumi Bachsin merayakan ulang tahun pernikahan ke-8 dengan suaminya Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Arumi mengunggah foto dan pesan khusus di laman Instagram-nya, Senin 30 Agustus 2021.

Dalam foto, Arumi dan Emil terlihat bergaya kasual dan kompak memakai atasan bernuansa putih. Arumi memakai kemeja putih lengan ¾ yang dilipat ke dalam celana baggy bernuansa abu-abu dengan detail ikat pinggang senada, serta kacamata hitam. Sedangkan Emil mengenakan kaus berkerah putih dan celana jeans hitam.

“Happy 8th anniversary, suamiku, sahabatku, papanya anak, Emil Dardak,” tulis Arumi dalam keterangan unggahannya, diiringi tiga emoticon hati berwarna hitam.

Dia melanjutkan dengan berterima kasih atas perjalanan yang indah dan menantang selama pernikahannya. “Thank you for the wonderful journey, through ups and down, thick and thin, good and bad times.. i love you Oppaaaa,” ujarnya. “Tidak sabar untuk menjelajahi bertahun-tahun ke depan bersama dengan Anda.”

Arumi Bachsin dan suami, Emil Dardak. Foto: tangkapan layar YouTube Arumi Bachsin

Arumi Bahsin dan Emil Dardak menikah pada 30 Agustus 2013. Saat itu usianya baru 19 tahun dan sudah merasa siap berumah tangga. Tapi ternyata tidak seperti yang dia bayangkan.

Ketika berbagi pengalaman kehidupan rumah tangganya saat baru menikah dalam sesi Instagram Life ABTalk, Minggu, 12 Juli 2021, dia menceritakan perjuangannya sebagai istri di usia muda, termasuk belum bisa mengerjakan banyak pekerjaan rumah tangga.

"Waktu awal menikah, aku terkaget-kaget," kata dia. "Tahun pertama tuh masih struggling, jadi kayak aku nggak pernah nyuci karena aku udah lupa caranya, jadi aku laudry semua. Satu-satunya yang aku pelajari yaitu masak, itu pun rasanya amburadul.”

Ibu dari Lakeisha Ariestia Dardak dan Alkeinan Mahsyir Putro Dardak ini menyarankan, ketika ingin menikah sebaiknya mempertimbangkan banyak hal, dari calon pasangan, keluarga calon pasangan, serta diri sendiri, siap atau tidak untuk menikah. Meski kini menjadi istri dan ibu rumah tangga, Arumi Bachsin menambahkan bahwa ia tidak dituntut untuk meninggalkan kariernya sebagai artis dan wajib untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.

