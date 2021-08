5 Alasan Tidur Terpisah dengan Pasangan Lebih Menyehatkan

TEMPO.CO, Jakarta - Jika senang menonton serial klasik Barat, mungkin Anda pernah memperhatikan bahwa pasangan memiliki tempat tidur terpisah. Saat ini pasangan yang punya kamar masing-masing terlihat aneh karena sering dikaitkan ketidakharmonisan rumah tangga, tapi ternyata itu banyak manfaatnya.

"Ada banyak hubungan sehat yang tidak tidur di kamar yang sama karena mereka mampu memenuhi kebutuhan masing-masing dan masih tetap terhubung," kata Kristie Overstreet, seksolog, psikoterapis dan penulis Ideal Intimacy Method, seperti dilansir dari Livestrong, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Faktanya, tidur terpisah bahkan dapat mengoptimalkan kesehatan secara keseluruhan, memperkuat hubungan pasangan, dan membumbui kehidupan seksual.

"Dengan memprioritaskan tidur sebagai pasangan, Anda berdua mendapatkan manfaat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kesehatan hubungan Anda," kata Wendy Troxel, ilmuwan perilaku sosial dan penulis Sharing the Covers: Every Couple's Guide to Better Sleep.

Inilah lima alasan mengapa tidur terpisah dengan pasangan bisa menguntungkan.

1. Tidur lebih baik

Dari sudut pandang praktis, tempat tidur terpisah dapat meningkatkan kualitas tidur. Tak perlu lagi mendengar dengkuran, merasakan tendangan, atau badan yang beradu, semua dapat tidur nyenyak.

Tidur tanpa gangguan sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, kurang tidur meningkatkan risiko kesehatan yang serius, termasuk obesitas, diabetes, dan penyakit jantung, menurut Harvard Medical School.

"Pasangan harus memprioritaskan tidur yang sehat untuk kesehatan hubungan mereka."

2. Jarang bertengkar

Jika pola tidur pasangan tidak sesuai, ada kemungkinan adu argumen.

"Kurang tidur membahayakan kemampuan kita untuk mengatur emosi kita, keterampilan komunikasi kita dan kemampuan kita untuk menunjukkan empati, yang semuanya merupakan landasan hubungan yang sehat," kata Troxel.

Maka tidak mengherankan ketika pasangan kurang tidur, dia cenderung merasa kesal, argumentatif dan ingin bertengkar, katanya.

3. Meningkatkan keintiman

Ada pepatah, "Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat?" Nah, ini adalah contoh sempurna.

"Ketika memiliki kamar terpisah, itu juga memungkinkan Anda saling merindukan," kata Overstreet. Anda mungkin merasa lebih bersemangat untuk bertemu dengan pasangan, tambahnya.

4. Mengurangi tekanan berhubungan seks

Bagi sebagian pasangan, waktu seksi sebelum tidur menjadi hal yang biasa, tetapi jika kelelahan atau sedang tidak mood, ada rasa tertekan jika menolak pasangan.

Dengan tidur di ranjang terpisah, Anda bisa menghilangkan harapan untuk berhubungan seks, kata Overstreet.

5. Lebih banyak me time

Di pengujung hari yang sibuk, terkadang yang paling diidamkan mungkin adalah sedikit ruang pribadi untuk bersantai dan mengisi ulang tenaga. Dan tidur sendirian dapat membantu mendapatkannya.

"Ketika Anda berada di kamar terpisah, kemungkinan besar akan tidur tanpa gangguan dan memiliki waktu untuk perawatan diri, termasuk membaca, menonton TV atau apa pun tanpa diganggu atau mengganggu pasangan Anda," kata Overstreet.

