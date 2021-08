Andien Aisyah Ungkap 3 Kunci Hidup Sukses dan Jadi Pribadi Tangguh

TEMPO.CO, Jakarta - Andin Aisyah Haryadi telah menjalani karier di dunia musik selama 21 tahun. Dia telah mendapatkan beberapa penghargaan. Namun, dibalik setiap kesuksesan tentu terdapat jalan yang tidak mudah.

Dalam kanal YouTube pribadinya, ibu dari dua anak ini membagikankunci utama untuk menjadi pribadi yang tangguh, saat berbincang dengan Luna Maya dalam video #NDANDIENDUN: Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Luna Maya di kanal YouTube-nya Kamis, 26 Agustus 2021.

Pelantun lagu "Gemintang" itu mengatakan kunci yang pertama adalah percaya. Lebih jelasnya Andien menerangkan bahwa seseorang harus percaya kepada dirinya sendiri, percaya kepada proses, serta percaya kepada alam semesta.

“Soalnya sering kali sebenarnya emang keadaannya lagi ngga baik-baik aja, jadi trust anyway,” kata Andien.

Dia melanjutkannya dengan kunci kedua yaitu, konsisten. “Konsisten itu susah lo, Lun, pasti ada up and down,” kata Andien.

Dalam perjalanan kehidupan manusia, ada kalanya naik dan turun, maka dari itu konsisten yang berarti melakukan suatu hal dengan ketetapan yang terus menerus menjadi hal penting.

Terakhir, kunci utama pribadi yang tangguh serta keberhasilan yang tinggi adalah memiliki lingkungan pertemanan dan keluarga yang sehat. Andien menjelaskan bahwa ketika bergaul dengan orang penting akan membantu seseorang di masa depan. “Yang ketiga surround yourself with people yang bisa ngangkat lo atau paling nggak yang bisa jadi your dream partner,” jelas dia.

Luna setuju dengan poin ini. "Lingkungan juga yang bisa mempengaruhi kita naik atau turun," kata dia.

Wanita kelahiran 25 Agustus 1985 itu baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang ke-36. Melalui Instagram pribadinya, Andien mengunggah video yang menampilkan beberapa fotonya sewaktu kecil dengan keterangan, “Terimakasih ya telah memilih untuk bertumbuh selama 36 tahun terakhir ini. Karena hidup yang kamu punya ini hanya sekali, semoga kamu sudah menemukan dan menjalani hidupmu sendiri,” tulisnya berupa pesan yang ditujukan untuk dirinya sendiri.

SITI HAJAR SUWARDI