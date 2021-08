5 Rekomendasi Homeleisure Wear Agar Tetap Modis Aktivitas di Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Selama pandemi hampir seluruh aktivitas di luar ruang dibatas. Sebagian dari kita pun banyak melakukan aktivitas di rumah. Hal ini me kemudian memunculkan beberapa tren baru, seperti berkebun hingga memasak. Tak hanya itu, belakangan ini kembali muncul tren menarik yang sangat populer di kalangan milenial, yaitu tren fashion homeleisure wear.

Homeleisure wear sendiri identik dengan pakaian santai, seperti piyama dan model baju loose wear yang nyaman dan tetap fashionable untuk beraktivitas di rumah. Tren yang sudah tersebar luas ke seluruh belahan dunia ini diawali oleh para milenial di China yang ingin menempatkan kenyamanan pribadi di atas hal-hal lainnya, termasuk fashion. Salah satunya, munculnya permintaan yang tinggi akan pakaian bergaya chic casual dan lazy wear yang berkualitas tertinggi juga nyaman bagi generasi yang menghabiskan waktu untuk makan, bekerja, bersenang-senang, dan istirahat di tempat yang sama.

Hal ini mendorong brand fashion NOA Everyday mengangkat tren homeleisure wear pada koleksi terbaru. Merek yang sudah berdiri sejak 2019 ini tidak pernah berkiblat kepada fast-moving industry yang kerap berganti dalam kurun waktu singkat, tetapi berkiblat kepada jenis fashion yang timeless, nyaman, dan bisa menjadi pakaian sehari-hari para pembelinya.

Founder NOA Everyday, Elizabeth Lagarde, mengatakan fashion yang chic tidak harus selalu kompleks dan terus berubah. “NOA Everyday diciptakan untuk kenyamanan dan kemudahan wanita urban saat ini, di mana lingkungan terus berubah dan semakin padat. Kami hadir dengan website yang dilengkapi dengan layanan pembayaran digital, seperti ShopeePay untuk membantu perempuan Indonesia tetap stylish dan nyaman meskipun di rumah saja,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Berikut 5 pilihan homeleisure wear supaya tetap modis selama berkegiatan dari rumah

1. Knitwear

Koleksi Homeleisure wear NOA Everyday. (dok. NOA Everyday)

Knitwear pilihan homeleisure wear yang sangat hype pada tahun 2021. NOA Everyday menghadirkan pilihan busana yang cocok untuk kamu yang ingin tetap berpenampilan classy dan timelessly chic di rumah. Salah satunya adalah Hana Knitted Set yang hadir dengan tekstur rajut yang halus, nyaman, dan ringan, tentunya dengan berbagai pilihan warna seperti mocca, pink, off white, dan lain-lain.

2. Matching Set Outfit

Koleksi Homeleisure wear NOA Everyday. (dok. NOA Everyday)

Matching set outfit sudah hadir di dunia sejak tahun 1970-an dan pada tahun 2021 ini, tren ini kembali bermunculan lagi. Untuk kamu yang tidak terlalu memiliki banyak waktu untuk memilih sepasang atasan dan bawahan, pilihan matching set outfit ini mungkin bisa menjadi solusinya. Dengan Haru Set dan dari NOA Everyday ini, kamu tidak perlu melakukan mix-and-match lagi, dan tentunya cocok untuk kamu yang tidak ingin tertinggal dari tren homeleisure wear ini.

3. Short Pants

Koleksi Homeleisure wear NOA Everyday. (dok. NOA Everyday)

Tidak kalah menarik, pilihan short pants dengan warna terang bisa menjadi pilihan yang tepat untuk buat penampilanmu lebih trendy dan up-to-date selama di rumah. NOA Everyday menghadirkan berbagai pilihan short pants pada line-up koleksi mereka, salah satunya adalah Hana Short Pants dan Aya Basic Short Pants. Kedua celana pendek ini dapat kamu mix-and-match dengan atasan seperti t-shirt atau crop-top blouse seperti Yume V-neck blouse yang dihadirkan NOA Everyday.

4. Bright Colors Dress

Koleksi Homeleisure wear NOA Everyday. (dok. NOA Everyday)

Untuk menceriakan hari-hari kamu di rumah, tentunya kamu membutuhkan homeleisure wear berwarna cerah yang bisa membuat mood kamu ikutan naik. Haya V-neck Maxi Dress dan Rippa Balloon Dress dengan pilihan berbagai warna cerah seperti kuning, mint, dan juga cream ini sangat cocok untuk kamu, para pecinta one-piece!

5. Casual Blouse

Koleksi Homeleisure wear NOA Everyday. (dok. NOA Everyday)

Kazumi Basic Crop Top Blouse dan Suki Blouse dari koleksi NOA Everyday merupakan pilihan yang tepat agar kamu bisa terlihat lebih modis dan tentunya on fleek selama menjalankan berbagai kegiatan kamu dari rumah. Tidak usah khawatir, koleksi dari NOA Everyday tidak akan membuat kamu over dressed ataupun under dressed!

Selain menghadirkan konsep homeleisure wear, NOA Everyday juga memberikan fitur “Anti Bacterial” yang dapat menjadi solusi dari kekhawatiran kamu yang diharuskan beraktivitas di luar selama pandemi berlangsung.

