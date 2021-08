Camila Cabello Ubah Gaya Rambut dan Makeup Neon

TEMPO.CO, Jakarta - Camila Cabello mengubah penampilannya menjadi lebih trendi. Penyanyi berusia 24 tahun itu memamerkan potongan rambut baru dan tampilan riasan warna-warni dalam serangkaian foto yang dibagikan di Instagram, Kamis 26 Agustus 2021.

Cabello terlihat dengan potongan rambut bob tumpul sebahu yang membingkai wajahnya, serta tampilan eyeliner neon. Dalam salah satu cuplikan, pelantun "Don't Go Yet" itu mengangkat tangannya yang terawat dengan kuku yang mencerminkan riasan matanya.

Bintang, yang muncul dalam remake Cinderella mendatang dan tampil di acara Tonight Show with Jimmy Fallon Kamis malam, berpose di foto lain mengenakan ansambel serba hitam yang terdiri dari crop top lengan panjang, off-the-shoulder, celana yang serasi sepanjang tumit kaki. "Psychofreak," tulisnya pada caption postingan tersebut, seperti dilansir dari laman People.

Cabello tampil percaya diri dengan pilihan busananya dalam beberapa pekan terakhir. Bulan lalu, dia membidik para pelaku body shaming dalam video TikTok yang merayakan lekuk tubuhnya. Dia ingin membuktikan yang dilakukannya olahraga mengenakan atasan yang memperlihatkan perutnya adalah hal normal. Hal itu menjadi pengingat untuk bersyukur dengan bentuk tubuhnya.

"Saya bersyukur atas tubuh ini yang memungkinkan saya melakukan apa yang perlu saya lakukan," pungkasnya. "Kami adalah wanita sejati dengan lekuk tubuh, selulit, stretchmark, dan lemak. Dan kami harus memilikinya, sayang."

Dalam sebuah wawancara talkshow pagi Inggris, pembawa acara pagi Ross King di Lorraine awal bulan ini, Cabello mengatakan dia membebaskan dirinya untuk berbicara tentang tubuhnya seperti itu.

"Saya pikir media sosial bisa menjadi hal yang baik," katanya. "Bagi saya, seperti memposting tentang video yang saya posting tentang tubuh saya dan mengatakan 'Saya memiliki selulit dan stretch mark dan terkadang menambah berat badan dan itu normal' - memiliki pesan seperti itu terasa sangat membebaskan."

Kepercayaan diri penyanyi "Never Be the Same" itu berdampak pada pacarnya Shawn Mendes. Dia mengatakan kepada British GQ pada bulan November bahwa Camila Cabello sangat kuat, sangat jelas dan percaya diri dengan [tubuhnya] dan sangat pandai berbicara dan berempati tentang orang lain. "Dan itu benar-benar mengubah pandangan saya tentang saya. Itu benar-benar mengubah hidup saya," ujarnya.

