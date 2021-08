Menurut Studi Kacang Pecan Bantu Menurunkan Kolesterol

TEMPO.CO, Jakarta - Kenari mungkin dianggap sebagai kacang paling sehat. Banyak penelitian yang mengungkapkan manfaatnya dari umur panjang hingga memerangi peradangan. Namun, menurut sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa makan satu porsi pecan setiap hari membantu mengurangi kolesterol dari waktu ke waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di University of Georgia College of Family and Consumer Sciences, memiliki orang-orang yang berisiko terkena penyakit kardiovaskular menambahkan kacang pecan ke dalam makanan mereka selama proses delapan minggu. Para peneliti menemukan bahwa mereka yang makan pecan melihat peningkatan "signifikan" dalam kolesterol total, trigliserida, dan lipoprotein densitas rendah (LDL, lebih dikenal sebagai kolesterol "jahat"). Secara keseluruhan, rata-rata penurunan kolesterol total adalah 5%, sedangkan penurunan LDL antara 6% dan 9%.

"Kami memiliki beberapa orang yang benar-benar berubah dari memiliki kolesterol tinggi pada awal penelitian menjadi tidak lagi berada dalam kategori itu setelah intervensi," jelas Jamie Cooper, seorang profesor di Departemen Ilmu Gizi FACS dan salah satu penulis penelitian. "Penambahan pecan ke dalam makanan tidak hanya menghasilkan pengurangan kolesterol total dan LDL yang lebih besar dan lebih konsisten dibandingkan dengan banyak intervensi gaya hidup lainnya, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang lebih berkelanjutan untuk kesehatan jangka panjang."

Anggota yang berpartisipasi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu satu kelompok yang menambahkan 68 gram atau 470 kalori kacang pecan sehari, satu kelompok yang mengganti jumlah kalori yang sama dengan pecan, dan satu kelompok kontrol. Selain perubahan kolesterol, setiap kelompok juga menunjukkan perubahan lainnya. Kelompok yang menambahkan pecan mengalami penurunan trigliserida setelah makan, sedangkan kelompok yang menukarnya dengan kalori lain mengalami penurunan glukosa setelah makan.

"Apakah orang menambahkannya atau mengganti makanan lain dalam makanan untuk mereka, kami masih melihat perbaikan dan respons yang hampir sama pada kolesterol total dan kolesterol LDL pada khususnya," tambah Cooper.

Sementara angka seperti 6 dan 9 persen mungkin tidak tampak signifikan, Cooper menunjukkan bahwa "Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bahkan penurunan 1% dalam LDL dikaitkan dengan pengurangan kecil risiko penyakit arteri koroner," jadi jika hanya menukar pecan bisa turun LDL bahkan beberapa poin persentase, ini mungkin merupakan panggilan yang baik untuk kesehatan secara keseluruhan.

Bukan kejutan yang luar biasa bahwa pecan memiliki manfaat untuk jantung—bagaimanapun juga, kacang-kacangan adalah sumber lemak sehat yang hebat. "Selain itu, makanan seperti kacang-kacangan dan biji-bijian mengandung serat, omega-3, dan antioksidan," kata ahli diet terdaftar Ginger Hultin, kepada mindbodygreen. Tapi kacang tidak sendirian di ruang camilan sehat jantung. segala sesuatu mulai dari sarden hingga cokelat hitam juga layak dikonsumsi.

