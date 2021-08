Halsey Tampil Gothic di Karpet Merah Usai Melahirkan 6 Bulan Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Halsey tampil dengan era baru dalam gaya fashion-nya yang bernuansa gothic. Album terbaru artis If I Can't Have Love, I Want Power debut Kamis 26 Agustus 2021, dan film pengiring dengan judul yang sama rilis di IMAX Rabu 25 Agustus 2021. Untuk mempromosikan perilisan tersebut, dia tampil di karpet merah pertama sejak menjadi orang tua, enam minggu setelah kelahiran bayi Ender pada 14 Juli.

"Jantung kegelapan," tulisnya dalam keterangan unggahan di Instagram tentang pose karpet merahnya. Seperti dilansir dari laman Page Six, penata gayanya Law Roach mendandani bintang pop berusia 26 tahun itu dengan mengenakan minidress mesh hitam Dolce & Gabbana dengan sarung tangan yang serasi, celana ketat setinggi paha dengan garter, kerudung hitam, sepatu Christian Louboutin, dan kalung Loree Rodkin yang dihiasi salib raksasa. Halsey menggunakan riasan About-Face miliknya sendiri untuk menciptakan tampilan lipstik vampy dan eyeshadow merah-hitam, yang lebih cocok dengan mullet merah-hitam mereka.

Sebelumnya pada bulan Juli, Halsey mengungkapkan bahwa album mendatangnya adalah tentang kegembiraan serta ketakutan masa kehamilan dan persalinan.

"Gagasan bahwa saya sebagai makhluk seksual dan tubuh saya sebagai wadah dan hadiah untuk anak saya adalah dua konsep yang dapat hidup berdampingan secara damai dan kuat," jelasnya. "Tubuh saya telah menjadi milik dunia dalam banyak cara yang berbeda dalam beberapa tahun terakhir, dan citra ini adalah sarana saya untuk merebut kembali otonomi saya dan membangun kebanggaan dan kekuatan saya sebagai kekuatan hidup bagi manusia saya."

Melansir laman People, baru-baru ini merenungkan tentang "persepsi gender" di media sosial sehubungan dengan kehamilannya. "Aku sudah banyak memikirkan tubuhku. Aneh melihat dirimu berubah begitu cepat," tulis musisi saat itu. "Saya pikir kehamilan akan memberi saya perasaan biner yang sangat kuat tentang 'kewanitaan' tetapi sebenarnya itu telah menyamakan persepsi saya tentang gender sepenuhnya. Kepekaan saya terhadap tubuh saya telah membuat saya sangat sadar akan kemanusiaan saya dan itu saja. Melakukan hal yang luar biasa. Dan itu luar biasa."

Di Twitter selama akhir pekan, Halsey memperingatkan penggemar sebelum melihat film barunya. "Film ini diberi peringkat R. Jika Anda memiliki pemicu yang termasuk dalam kategori kekerasan, kekerasan seksual, darah, apa pun yang berhubungan dengan kehamilan, kematian, dan lain-lain seperti yang ditunjukkan dalam peringkat, saya dengan hormat menyarankan agar setiap individu memutuskan apa kenyamanan pribadi mereka. subjek ini," tulisnya menambahkan, "Tolong dekati film saya dengan tanggung jawab individu yang sama sehubungan dengan konten yang Anda asumsikan ketika berjalan untuk menonton film apa pun di bioskop mana pun."

