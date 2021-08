Anya Geraldine Jadi Muse Jember Fashion Carnaval Tampil Edgy Pakai Kostum Komodo

TEMPO.CO, Jakarta - Anya Geraldine menjadi salah satu muse untuk Jember Fashion Carnaval 2021. Dia menampilkan kostum bertema komodo dalam acara tahunan yang bertajuk Virtue Fantasy, yang akan digelar 8 sampai 10 Oktober 2021.

Anya mengunggah kostum yang dikenakannya di Instagram. Dia terlihat mengenakan atasan bernuansa merah dan celana hot pants senada. Bagian lengannya menampilkan detail ekor dan kulit komodo. Dia juga mengenakan hiasan kepala yang tinggi bernuansa emas. Sedangkan untuk alas kakinya, Anya mengenakan platform high heels bernuansa emas serta penutup betis dengan detail menyerupai sisik kulit komodo.

"Magnificent Komodo, so proud to be indo!! guess my height?" tulis Anya dalam keterangan unggahannya. Penampilan Anya semakin terlihat fierce mengenakan kostum kostum itu dengan tampilan makeup flawless. Makeup artist Bubah Alfian memberikan sentuhan lipstik bernuansa gelap serta eyeliner sayap yang mempertegas wajahnya.



Anya Geraldine menjadi muse Jember Fashion Carnival 2021. Instagram.com/@anyageraldine

Menurut keterangan Instagram resmi Jember Fashion Carnaval, komodo salah tema dalam pagelaran Jember Fashion Carnaval ke-19 Virtue Fantasy. "Salah satu defile archipelago Indonesia, Komodo akan bergabung bersama dalam pagelaran spektakuler Virtue Fantasy. Defile Komodo akan menampilkan bagaimana dua sisi yang paling menonjol pada kadal raksasa ini. Yaitu sisi keindahan dan kekuatannya," bunyi keterangan tersebut.

Jember Fashion Carnival 2021 Virtue Fantasy akan menghadirkan 7 defile Fantasy dan 2 defile mewakili Archipelago Indonesia, yaitu Komodo dan Sea Dragon. Selain Anya Geraldine, beberapa muse lainnya adalah Tiara Andini, Luna Maya, Cinta Laura, Dara Warganegara dan Frederika Alexis Cull.

Penampilan Anya menjadi muse Jember Fashion Festival 2021 pun menuai pujian dari pengguna Instagram. Mereka menilai influencer berusia 25 tahun itu bisa menjajal kontes kecantikan seperti Miss Universe.

"The next miss universe?" tulis salah seorang pengguna Instagram di kolom komentar unggahanya.

"Miss universe vibes," tulis pengguna lainnya.

"Miss Universe 2023 ya," balas pengguna lainnya

