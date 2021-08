Jadi Model Tiffany & Co. Beyonce Tampil Elegan Mengenakan Kalung Berlian Ikonik

Beyonce dan Jay Z menjadi model kampanye musim gugur Tiffany & Co. Instagram.com/@beyonce

TEMPO.CO, Jakarta - Beyonce dan Jay Z salah satu pasangan Hollywood yang langgeng. Penyanyi legendaris itu bertemu suaminya ketika dia baru berusia 18 tahun dan masih menjadi penyanyi utama Destiny's Child! Kini pernikahan mereka hampir 20 tahun dan memiliki tiga anak.

Dalam kampanye Tiffany & Co. yang diluncurkan secara global pada 2 September, penyanyi dan rapper itu merayakan kisah cinta mereka dan menampilkan chemistry ala "'03 Bonnie & Clyde". "Cinta adalah berlian yang menghiasi perhiasan dan seni," kata pasangan itu, dalam sebuah pernyataan secara eksklusif dengan People.

Kampanye musim gugur 2021 itu berjudul About Love, di mana Beyonce akan menjadi model Yellow Diamond Tiffany & Co yang ikonik, menjadikannya satu-satunya orang keempat yang pernah memakai bagian tak ternilai dari sejarah fashion Sementara itu, JAY-Z mengenakan bros Bird on a Rock karya Jean Schlumberger yang legendaris, direkonstruksi sebagai sepasang manset yang unik.

Permata penting lainnya yang muncul dalam kampanye cetak yang difoto oleh Mason Poole dan pengambilan gambar film yang sesuai oleh sutradara terkenal Emmanuel Adjei termasuk cincin berlian kuning 22 karat, cincin berlian zamrud 15,02 karat yang bersumber dari Botswana dan 18 karat gelang kuning dan emas mawar.

"Beyoncé dan JAY-Z adalah lambang dari kisah cinta modern. Sebagai merek yang selalu berdiri untuk cinta, kekuatan, dan ekspresi diri, kami tidak dapat memikirkan pasangan ikonik yang lebih mewakili nilai-nilai Tiffany," kata Alexandre Arnault, EVP produk dan komunikasi, mengatakan dalam sebuah pernyataan. "Kami merasa terhormat memiliki keluarga Carter sebagai bagian dari keluarga Tiffany."

Film yang tayang 15 September, akan menampilkan lagu "Moon River" karya Beyoncé — diambil oleh JAY-Z pada kamera Super 8. Pasangan itu memilih Orum House di Los Angeles untuk dijadikan lokasi syuting.

About Love juga menampilkan lukisan dari koleksi pribadi Jean-Michel Basquiat yang disebut Equals Pi yang ditata ulang dengan tanda tangan Tiffany Blue. Terdiri dari persamaan dan simbol matematika, karya Basquiat klasik in pertama kali ditampilkan kepada publik. Karya itu dimasukkan karena seni berfungsi sebagai "benang merah di seluruh kisah cinta Carter" dan kampanye Tiffany & Co.

Dalam foto kampanye, Beyonce mengenakan gaun hitam berlekuk dengan sarung tangan opera dan rambut pirang madunya ditarik ke atas. Jay Z terlihat sangat rapi dalam balutan tuksedo hitam klasik dan dasi kupu-kupu sambil menatap istrinya. Bahkan dengan lukisan Basquiat biru cerah di latar belakang, Yellow Diamond Tiffany terlihat menakjubkan di leher Beyonce.

Yellow Diamond terakhir kali dipakai oleh Lady Gaga di Oscar pada 2019, batu itu memiliki total 128,54 karat dan dikatakan tak ternilai harganya. Berlian itu pertama kali ditemukan di Afrika Selatan lebih dari 140 tahun yang lalu oleh pendiri Tiffany & Co. Charles Lewis Tiffany.

Tiffany telah menemukannya pada tahun 1877 dan mengakuisisinya satu tahun kemudian. Untuk menghormati ulang tahun Tiffany yang ke-175 pada tahun 2012, permata unik itu dipasang kembali ke dalam kalung yang menarik perhatian, seperti yang dikenakan Gaga dengan fitur lebih dari 100 karat berlian putih.

Lady Gaga adalah selebriti pertama yang memakai Yellow Diamond Tiffany & Co sejak Audrey Hepburn, yang terkenal mengenakan batu kuning besar dalam foto publisitas untuk film terkenalnya tahun 1961 Breakfast at Tiffany's.

