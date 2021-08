Song Hye Kyo Bakal Tampil Edgy dan Trendi di Now, We Are Breaking Up

TEMPO.CO, Jakarta - Song Hye Kyo melakukan pemotretan untuk sampul majalah fashion Vogue Korea edisi September. Aktris 39 tahun itu tampil elegan dan feminin mengenakan busana koleksi Fendi. Di unggahan Instagram-nya, Song Hye Kyo terlihat mengenakan dress midi dengan sepatu boot setinggi lutut, shearling jacket, crop top cardigan, rok pinsil dan high heels berbulu domba.

Song Hye Kyo dikenal sebagai ikon fashion. Dia belum lama ini terpilih menjadi duta merek Fendi pertama untuk Korea. Dalam drama terbarunya yang akan datang, "Now, We Are Breaking Up", dia akan berperan sebagai Ha Yeong Eun seorang manajer tim desain di label fashion, tentu penampilannya akan sangat dinantikan.

“Saya pikir penggemar saya sangat menantikan aspek itu. Dan karena ini adalah drama yang berhubungan dengan fashion, mereka pikir aku akan tampil dengan visual yang sangat mewah," ujarnya dalam wawancara dengan Elle, seperti dilansir dari laman Soompi.

Mantan istri Song Jong Ki itu menjelaskan lebih lanjut bahwa penampilan karakter Ha Yeong Eun sendiri tidak terlalu mewah, tetapi lebih canggih dan trendi. "Jadi saya pikir saya akan menunjukkan kepada Anda gambar yang sesuai dengan karakter itu. Saya tidak berpikir menjadi mewah berarti menjadi modis. Citra yang cocok dengan Ha Young Eun adalah yang dasar dan minimal," ujarnya. "Tapi saya memakai lebih banyak perhiasan dan pakaian cantik dibandingkan dengan proyek saya sebelumnya. Sudah lama sejak saya memainkan karakter yang bisa membuat saya nyaman, jadi saya bersenang-senang saat syuting.”

Menurut Song Hye Kyo, karakter yang diperankan dalam "Now, We Are Breaking Up'" bukanlah salah satu dari roman fantasi seperti dongeng. Dia merasa karakternya sangat mirip dengan usianya, sehingga kekhawatiran serta situasinya sangat realistis. "Ha Young Eun mendekati pekerjaan dan cinta dengan cara yang aktif dan kuat. Dalam cinta atau dalam suatu hubungan, dia mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, dan dia memiliki pola pikir yang bijak dan sehat tentang cinta dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Saya benar-benar ingin berakting sebagai karakter Ha Young Eun ini dengan cara baru," tambahnya.

Selain itu, aktris Descendants of The Sun ini memastikan drama “Now, We Are Breaking Up” berbeda drama roman sebelumnya. Terlebih ia merasa banyak perubahan berakting di usia 20-an dan 30-an. " Saya pikir seiring berjalannya waktu dan saya membangun diri saya melalui berbagai pengalaman, aspek yang saya ekspresikan saat berakting, meskipun dalam situasi yang sama, pasti akan berbeda dari masa lalu," katanya.

Selain peran terbarunya yang akan beradu perang dengan Jang Ki Yong, Song Hye Kyo juga berbagi bagaimana cuaca musim panas yang panas dan pandemi COVID-19 memengaruhi syuting drama. “Syuting tidak semudah sebelumnya karena situasi pandemi. Karena syuting harus dilakukan dalam kondisi aman, perhatian ekstra perlu diberikan terkait lingkungan syuting, sehingga semua staf dan aktor terlihat sangat lelah," ujarnya. Dia menambahkan "Now, We Are Breaking Up' ini dijadwalkan tayang pada akhir musim gugur. Karena ia syuting di musim panas, ia tepa mengenakan pakaian musim gugur.

