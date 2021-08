Miss Supranational 2021 Chanique Rabe Siap Menjalankan Misi Berikutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Miss Supranational Namibia 2020, Chanique Rabe, terpilih menjadi Miss Supranational 2021, dalam acara grand final yang diadakan di Strzelecki Park Amphitheatre, Nowy Sacz, Malopolska, Polandia, Sabtu 21 Agustus 2021 waktu setempat. Sebanyak 58 delegasi dari seluruh dunia berpartisipasi dalam kontes bergengsi internasional tersebut.

Chanique dinobatkan oleh Miss Supranational 2021 Anntonia Porsild dari Thailand. Terpilihnya Rabe, mencetak sejarah untuk Namibia yang memenangkan mahkota Miss Supranational pertama untuk dan juga benua Afrika, seperti dilansir dari laman India Times.

Di laman Instagram-nya, Chanique Rabe mengungkapkan rasa bangga berhasil membawa mahkota Miss Supranational untuk negaranya. "Namibia, kita berhasil! Saya merasa terhormat untuk memenangkan mahkota Miss Supranational pertama untuk Afrika!" tulisnya dalam keterangan foto dari acara grand final yang diunggahnya.

Rabe mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama kompetisi ini. "Yang bisa saya katakan adalah Terima Kasih! Terima kasih kepada organisasi Miss Supranational yang telah memberi saya kesempatan ini dan terima kasih kepada semua orang untuk setiap pesan, panggilan telepon, dan isyarat! Selamat untuk semua kontestan, perjalanan yang luar biasa," tambahnya.

Chanique Rabe. Instagram

Wanita yang berprofesi sebagai model dan desainer fashion ini juga berterima kasih kepada Anntonia Prosild yang telah menginspirasinya. "Saya benar-benar memiliki tanggung jawab besar untuk dijalankan. Saya sangat bersyukur dan merasa terhormat berada di sini dan bersemangat untuk apa yang akan datang," lanjutnya.

Lahir dan besar di Windhoek, Rabe duta dari Panti Asuhan Desa Harapan. Melalui proyek amalnya sendiri yang disebut The Mending Project, dia mengajar menjahit untuk anak-anak. Dia juga memegang sertifikat dalam seni rias dan fotografi. Rabe menghadiri Windhoek Afrikaanse Privaatskool dari tahun 2003 hingga 2015, dan memegang gelar Miss Windhoek Afrikaanse Privaatskool.

Sebelum mendapat gelar Miss Supranational 2021, wanita kelahiran 17 Maret 1977 ini sempat memenangkan Miss Teen Namibia 2014, mewakili Namibia di Miss Teen Continents 2015 di Texas dan memenangkan gelar tersebut. Dia juga Wajah Ratu Spark 2015.

Sementara Chanique Rabe memenangkan gelar Miss Supranational 2021, runner up 1 dimenangkan oleh Miss Supranational Puerto Rico 2021 Karla Guilfu Acevedo, runner up 2 Miss Supranational Afrika Selatan 2021 Thato Mosehle, runner up 3 Miss Supranational Venezuela 2021 Valentina Sánchez, dan runner up Miss Supranational Republik Dominika 2020 Eoanna Constanza.

Perwakilan Indonesia, Jihane Almira Chedid memenangkan penghargaan Kostum Nasional Terbaik dan Super Fan Vote. Jihan juga masuk dalam top 12. Penghargaan Miss Photogenic diberikan kepada Louise-Marie Losfeld dari Belgia. Penghargaan Model Top diberikan untuk Darelys Santos dari Panama, penghargaan Miss Talent diberikan untuk Verónica Sarfo Adu Nti dari Ghana, penghargaan Miss Elegance diberikan Karla Guilfú Acevedo dari Puerto Rico, dan penghargaan Supra Influencer diberikan kepada Phidelia Mutunga dari Kenya.

