Nayeon TWICE Mulai Tertarik dengan Gaya Hidup Berkelanjutan

TEMPO.CO, Jakarta - Nayeon TWICE memamerkan kecantikannya yang menyegarkan untuk majalah Elle edisi September. Dalam sebuah wawancara setelah pemotretan, Nayeon berbagi bahwa dia tertarik untuk hidup lebih berkelanjutan.

"Saya berusaha menghindari plastik sekali pakai. Bahkan ketika saya memesan pengiriman makanan, saya mencoba untuk memilih dari restoran yang menawarkan kemasan yang dapat didaur ulang," ujarnya seperti dilansir dari laman Soompi.

Nayeon, yang baru menyelesaikan promosi single terbaru TWICE “Alcohol Free” menjelaskan bahwa dia menemukan kembali pentingnya penyembuhan dan kenyamanan yang disediakan alam. “Saya menikmati perawatan kulit. Ketika saya menemukan produk yang bagus, saya menjadi bersemangat dan rajin merekomendasikannya kepada anggota TWICE lainnya," tambah wanita 25 tahun itu.

Tak ketinggalan, ia juga berbagi tips perawatan kulit favoritnya. “Ketika saya merasa kulit saya tidak dalam kondisi baik, saya hanya memakai beberapa lapis krim," ujar anggota tertua TWICE itu.

Grup idola perempuan di bawah naungan JYP ini telah mengambil berbagai konsep untuk menggambarkan musik secara visual. Nayeon pun merasa termotivasi untuk mencari ide-ide baru. “Ini sangat menyenangkan, dan itu adalah pekerjaan yang memotivasi. Karena saya sudah mencoba berbagai macam hal setelah debut saya, seiring berjalannya waktu, saya benar-benar merasakan pentingnya ide-ide baru. Saya senang memikirkannya dengan anggota saya," tambahnya.

Melansir laman Koreaboo, di sela jadwal mempersiapkan single Inggris pertama TWICE, Nayeon telah menemukan waktu untuk menjadi wajah baru Biotherm Korea. Perusahaan kecantikan yang dikenal dengan komitmen mereka terhadap keberlanjutan, khususnya yang berkaitan dengan lautan. Getaran air dan ramah lingkungan ini terbawa ke dalam pemotretan Nayeon terbaru.

Dia tampil memukau dengan visual alaminya. Kecantikannya disorot oleh latar belakang biru yang menyanjung warna kulit dan warna rambutnya dengan sangat baik. Tak heran jika ONCE, sebutan penggemar TWICE, untuk mengekspresikan cinta mereka pada kecantikan alami dan kesadaran lingkungan Nayeon. Ada banyak yang percaya bahwa kesepakatan merek ini sangat cocok untuk Nayeon TWICE. Dan yang terpenting, ONCE sangat senang melihat idola populer seperti itu secara terbuka berbicara tentang kelestarian lingkungan.

