3 Tips Penting Mengatasi Stres untuk Anak-anak hingga Orang Tua

TEMPO.CO, Jakarta - Hidup penuh kejutan. Semua ketidakpastian ini dapat menyebabkan kecemasan, yang tidak selalu merupakan hal yang buruk. Merasakan jantung berdebar sesekali atau telapak tangan berkeringat adalah tanda bahwa Anda keluar dari zona nyaman dan memasuki wilayah baru. Anda hanya ingin memastikan bahwa Anda memiliki latihan yang dapat Anda lakukan untuk pulih dari stres yang datang sehingga tidak menjadi hal yang lebih kronis dan konstan.

Respons stres Anda pasti akan berubah selama hidup Anda yang liar dan tidak dapat diprediksi, tetapi para ahli setuju bahwa praktik ini dapat membantu Anda mengatasi stres. Wendy Suzuki, seorang profesor ilmu saraf dan psikologi di New York University, tidak asing dengan stres. Dalam proses penulisan bukunya yang akan datang Good Anxiety: Harnessing the Power of the Most Misunderstood Emotion, dia menemukan apa yang dia sebut "mekanisme perlindungan"—teknik yang dapat membantu membawa siapa pun kembali ke tempat yang tenang di tengah masa yang penuh tekanan.

Berikut adalah beberapa teknik dasar yang dibagikan Wendy Suzuki

1. Pertahankan pola pikir aktif

Sangat mudah untuk menjadi pengamat stres Anda; untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang baru saja terjadi pada Anda yang tidak dapat Anda kendalikan. Tetapi Suzuki mengatakan bahwa menjadi pengamat yang lebih aktif terhadap respons stres Anda—menanyainya, belajar darinya, menanyakan apa yang diajarkannya kepada Anda—bisa sangat membantu untuk mengendalikannya. "Kekhawatiran dan ketakutan ini sangat membantu dalam mengajari Anda tentang diri Anda sendiri," katanya kepada Mind Body Green. "Ketahuilah bahwa meskipun tidak nyaman, dapat memberi Anda pesan yang dapat membantu dan berguna."

Lain kali Anda keluar dari periode stres dan dapat memikirkannya kembali secara lebih objektif, dia merekomendasikan untuk merenungkan apa yang diajarkannya tentang diri Anda dan bagaimana Anda berinteraksi dengan dunia.

2. Bernapaslah dalam-dalam

Anda pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi Suzuki akan mengatakannya lagi: Jangan meremehkan kekuatan napas itu. Beberapa napas penuh perhatian bisa menjadi semua yang diperlukan untuk merangsang sistem saraf parasimpatis tubuh, menurunkan detak jantung kita, dan menjernihkan pikiran kita. "Ini bekerja dengan sangat, sangat efektif—dan Anda tidak perlu menjadi ahli meditasi napas untuk melakukannya," kata Suzuki. Teknik napas favoritnya yang sederhana dan mudah dilakukan adalah breathing box. Tarik napas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, hembuskan 4 hitungan, tahan 4 hitungan, ulangi.

3. Olahraga

"Setiap kali Anda menggerakkan tubuh, Anda memberi otak Anda penyegaran yang luar biasa dari zat kimia saraf positif seperti dopamin, serotonin, dan endorfin," kata Suzuki. Dan Anda tidak perlu menjadi pelari maraton untuk menuai manfaat ini. Penelitiannya menemukan bahwa latihan berdampak rendah seperti berjalan juga dapat meningkatkan suasana hati.

Anda dapat membangun teknik inti ini dengan tips manajemen stres sesuai usia ini

Anak-anak: Teknik mindfulness sesuai usia

Sementara anak-anak kecil tidak mahir mengenali atau menamai stresor, penelitian terbaru dalam Journal of Clinical Sleep Medicine menemukan bahwa mereka masih dapat mengambil manfaat dari mempelajari teknik manajemen stres dasar untuk digunakan di masa depan.

"Jika anak-anak mulai berlatih mindfulness, termasuk pernapasan dan gerakan yang penuh perhatian, sebelum mereka memasuki periode kehidupan yang lebih menegangkan, itu memberi mereka kesempatan untuk membangun kebiasaan sehingga menjadi kebiasaan untuk menggunakan teknik ini ketika mereka stres, dan mereka tidak melakukannya. 'bahkan tidak perlu memikirkannya,' Christina F. Chick, Ph.D., seorang peneliti utama dalam studi tersebut, baru-baru ini mengatakan kepada mbg tentang temuan tersebut.

Remaja & dewasa muda: Percakapan intragenerasi

Masa dewasa muda sering diliputi stres, dan remaja belum tentu memiliki pengalaman hidup untuk mengetahui bahwa stres pada akhirnya akan berlalu. Di situlah Amy Lorek, Ph.D., seorang peneliti di Pusat Penuaan Sehat di Penn State University, mengatakan bahwa percakapan dengan orang yang lebih tua dan lebih bijaksana tentang bagaimana mereka mengatasi stres dapat membantu remaja yang merasa kewalahan.

Dewasa: Luangkan waktu luang

Seiring bertambahnya usia, stresor baru cenderung menumpuk di pikiran kita, dan kita mungkin tidak merasa seperti kita memiliki cukup waktu untuk menghadapinya di tengah pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab lainnya. Lorek mengatakan bahwa dalam hal ini, melindungi waktu luang Anda adalah kuncinya. Aktivitas di waktu senggang dapat menempatkan stresor ke dalam perspektif dengan mengingatkan Anda apa yang paling Anda hargai dalam hidup—dan itu tidak perlu waktu lama. Favorit Lorek adalah berjalan-jalan di luar setiap pagi untuk menyaksikan matahari terbit dan terhubung dengan alam setempat.

Orang dewasa yang lebih tua: Prioritaskan hubungan sosial

Dokter gaya hidup dan pendidik stres Cynthia Ackrill, M.D., mengatakan bahwa mempertahankan jaringan sosial yang kuat adalah salah satu cara terbaik untuk memerangi stres, tetapi itu bisa menjadi lebih sulit untuk dilakukan seiring bertambahnya usia. "Membuat poin untuk menjaga orang-orang yang penting bagi Anda dalam hidup Anda sangat penting untuk manajemen stres," katanya. "Kami terhubung untuk bersosialisasi... Kami saling membutuhkan untuk mengetahui apakah kami baik-baik saja."

