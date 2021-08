Selena Gomez Tampil Mirip Marilyn Monroe dalam Sampul Elle

Selena Gomez menjadi model untuk sampul majalah Elle. Instagram.com/@selengomez Fotografer Inez and Vinoodh

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez tampil mirip seperti Marilyn Monroe. Penyanyi ini ini memancarkan pesona Old Hollywood di sampul majalah Elle edisi September 2021, memadukan rambut gelombang pirang dengan bibir merah klasik.

Pelantun "Lose You To Love Me", itu juga bergaya di atas tempat tidur untuk pemotretan bergaya pinup, memakai jala Falke dan rok tweed merah muda Chanel. Ia melengkapi penampilannya dengan sentuhan modern, dengan mengenakan kaus oblong dan kalung Chanel.

Di dalam majalah Latinx edisi pertama, yang diedit oleh Gomez sebagai tamu, dia menjadi model dari serangkaian gaya yang terinspirasi tahun 1950-an, mulai dari gaun Gucci berenda hingga rok off-the-shoulder polkadot oleh Prabal Gurung. Untuk bidikan hitam-putih lainnya, dia berpose dalam sweter Chanel yang tidak jelas dan rok pensil yang melengkung.

Sementara Gomez kembali ke warna rambut cokelat alaminya setelah tampil dengan rambut platinum pada bulan April, dia mencerminkan potongan dan warna khas Monroe untuk pemotretan Elle-nya.

Gomez, yang membintangi serial Hulu mendatang “Only Murders in the Building,” bahkan tampil seksi dengan rajutan argyle, memasangkan sweater Alessandra Rich yang dipotong dan celana panas yang serasi dengan jala.

Pendiri Rare Beauty – yang memakai riasan dari garisnya sendiri di sampulnya – membahas peran barunya dalam wawancara yang menyertainya. Selama syuting, dia ingat mencuci mulutnya dengan Listerine setelah setiap adegan ciuman untuk mematuhi peraturan COVID-19. "Itu membakar mulut saya," katanya. "Saya seperti, 'Saya ingin muntah.' Saya belum pernah mengalami set seperti itu."

Tak hanya soal peran barunya, Gomez juga mengaku lega setelah didiagnosis mengidap gangguan bipolar. Dia mengungkap gangguan mental yang dia alami ini ke publik pertama kali pada 2020.

Selena Gomez mengalami sejumlah masalah beberapa tahun belakangan ini. Selain gangguan bipolar, dia didiagnosis mengidap lupus pada 2014, menjalani transplantasi ginjal, kemoterapi, dan patah hati yang dia ungkap di depan umum. Menurut dia, itu semua bisa menjatuhkan dia baik fisik atau mental. Namun, keinginannya untuk membantu orang lain membuat dia tetap kuat.

Agar lebih kuat, mantan kekasih Justin Bieber itu berkata pada dirinya sendiri, "Kamu akan membantu orang," dan ternyata sentimen itu benar-benar membuatnya terus maju. "Mungkin ada saat ketika saya tidak cukup kuat, dan akan melakukan sesuatu untuk menyakiti diri saya sendiri," tambahnya.

