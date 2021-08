Marshanda Rutin Melakukan Enema Kopi, Apa Manfaatnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Marshanda melakukan banyak perubahan gaya hidup. Selain rajin berolahraga seperti yang dia bagikan di akun Instagramnya, aktris 32 tahun itu juga menjaga pola makan. Dia bahkan melakukan enema kopi yang disebut bermanfaat untuk pencernaan.

Dalam unggahan di Instagram Story, Marshanda mengungkap kebiasaan barunya akhir-akhir ini. Dia berolahraga 5-6 kali dalam seminggu dan mencoba membuat rutinitas latihannya lebih menyenangkan sambil mendengarkan lagu, menggunakan bahan-bahan makanan organik, menghindari daging merah, melakukan tes DNA, dan detoksifikasi secara rutin.

“Dan regularly gue melakukan coffee enema, buat kalian yang mau tau apa itu coffee enema, please google aja, karena I can’t expalin here because it might be disgusting but it’s very healthy for digestive system, for our liver health juga,” kata dia.

Dilansir dari Medical News Today, enema adalah memasukkan cairan ke dalam usus untuk meredakan sembelit atau untuk mempersiapkan prosedur untuk melihat usus. Biasanya cairan yang digunakan adalah air, minyak mineral, atau air dengan sedikit sabun. Namun, sebagian orang menggunakan cairan lain, termasuk kopi.

ADVERTISEMENT

Coffee enema atau enema kopi dilaporkan memiliki manfaat kesehatan yang unik, tetapi bisa sangat berbahaya jika digunakan secara tidak benar atau terlalu sering.

Beberapa kandungan kopi yang disebut cafestol palmitate dapat merangsang aktivitas enzim yang disebut glutathione S-transferase untuk membuka saluran empedu di hati. Ini membantu melepaskan lebih banyak empedu dari hati untuk memecah komponen makanan dan memperbaiki pencernaan.

Tiga komponen lain dari kopi – theobromine, theophylline, dan kafein – dikatakan dapat memperlebar pembuluh darah dan saluran empedu.

Pendukung enema kopi mengklaim prosedur ini memberikan manfaat tambahan meningkatkan kekebalan, meningkatkan energi, menghentikan pertumbuhan jamur berlebih, mengobati penyakit autoimun, menghilangkan parasit dari saluran pencernaan, menghilangkan logam berat dari tubuh, mengobati depresi, dan membantu mengobati kanker.

Namun, metode ini masih pro dan kontra. Belum ada bukti ilmiah bahwa enema kopi bermanfaat untuk mengobati kondisi medis. Dalam pengobatan umum, pembersihan usus besar dianggap tidak perlu karena sistem pencernaan tubuh mampu membuang limbah, racun, dan bakteri dengan sendirinya.

Selain Marshanda, Ashanty juga pernah melakukan metode ini selama bertahun-tahun. Dalam video yang tayang di kanal Youtube The Hermansyah A6 2019 lalu, dia mengatakan metode ini membantunya menurunkan berat badan.

Baca juga: Marshanda Unggah Foto Gemuk Tanpa Diedit untuk Kampanye Body Positivity

MEDICAL NEWS TODAY | HEALTHLINE | INSTAGRAM