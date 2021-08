Gaya Tyna Kanna Mirdad yang Dominan Kasual dengan Jeans

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi orang yang memiliki hobi di dunia kecantikan, nama Tyna Kanna Mirdad tentu sudah tak asing lagi. Perempuan 31 tahun ini adalah salah salah satu beauty influencer centang biru dengan lebih dari 600 ribu pengikut di Instagram. Dia sering dipercaya brand-brand kosmetik untuk mempromosikan produk di Instgaram, juga sebagai pembicara di seminar-seminar kecantikan.

Tak banyak yang tahu bahwa sebelum menjadi beauty influencer, Tyna lebih mencintai fashion. Bahkan, istri Kenang Mirdad, putra Lydia Kandow dan Jamal Mirdad, ini berkuliah di jurusan desain fashion. Tapi setelah menikah, dia lebih banyak menyalurkan hobinya untuk makeup dan memasak. Selain jadi influencer kecantikan, ibu dua anak ini juga membangun bisnis kuliner.

Selain kecantikan dan kuliner, adik ipar Giring Ganesha yang juga kerap membagikan fotonya dengan gaya modis di Instagramnya. Berikut beberapa potret Tyna Kanna Mirdad yang diunggah di akunnya.

1. Denim on denim

Tak banyak orang yang berani bereksperimen dengan memakai atasan dan bawahan denim. Tapi Tyna berani melakukannya dan hasilnya keren. Dia memadukan hem jeans yang bagian bawahnya sengaja tidak dijahit dengan kaus putih dan outer mantel denim sepanjang betis.

“No more Thursday blues,” tulis dia di keterangan, pada November 2019.

2. Outer blazer

Masih mengenakan jeans, kali ini Tyna memadukannya dengan outer blazer berwarna orange yang cerah. Dia memadukannya dengan loafers kulit favoritnya. Dari keseluruhan penampilannya, dia paling suka pada bagian rambutnya.

“Cuacanya bikin ngantuk seharian ya ga si? #kopimanakopianyway rambut berantakanku berhasil. Dari dulu pengen rambut panjang tapi pas di cepol berantakan,” tulis dia di keterangan, 3 April 2021.

3. Casual dress

Ingin tampil feminin saat berlibur? Pakailah casual dress, seperti Tyna. Saat berlibur bersama keluarga dengan perahu phinisi, Tyna memilih gaun putih dengan motif ungu dan kuning ceria. Penampilannya makin kece dengan kacamata hitam dan rambut yang digerai.

Di keterangan foto dia memberi kalimat motivasi agar mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Menurut dia, kalimat ini dia dapatkan dari kakak iparnya, Nana Mirdad.

“'Semua' yg kita lihat belum tentu s e m u a n y a , apa lg di sosial media, belum tentu yg kalian lihat sangat bahagia ya brarti hidupnya lebih bahagia dari kalian, begitu jg sebaliknya. Setiap manusia punya up and down nya masing2, yg terbaik mungkin kita fokus dengan kehidupan kita dan gimana caranya kita ngebuat hidup kita lebih berarti,” tulis Tyna Kanna Mirdad, 11 Februari 2021.

