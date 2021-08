HUT RI ke-76, Cinta Laura Sebarkan Semangat Merah Putih dan Kekuatan Garuda

TEMPO.CO, Jakarta - Cinta Laura Kiehl merayakan ulang tahun ke-28 bertepatan dengan HUT RI ke-76, Selasa 17 Agustus 2021. Di laman Instagram-nya, Cinta menyelipkan pesan semangat kemerdekaan. Dia mengunggah foto dirinya membawa bendera merah putih.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-76,” tulisnya dalam keterangan unggahannya kemudian menambahkan, “Orang tanpa pengetahuan tentang masa lalu, asal usul, dan budaya mereka seperti pohon tanpa akar.”

Dia melanjutkan, bahwa tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. “Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda di manapun kita berada. Jangan biarkan perjuangan Bung Karno menjadi sia-sia,” ajaknya.

Sesuai dengan tema kemerdekaan, dalam unggahan itu Cinta mengenakan atasan berupa tank top berwarna merah, celana pendek jeans putih, serta gesper hitam dan tas kecil dengan gambar burung garuda yang disematkan di lubang celana untuk ikat pinggang. Rambut panjangnya digerai dan bergelombang, sedangkan makeup-nya nampak bold dengan sentuhan lipstik warna merah.

Di unggahan lainnya, Cinta mengajak setiap orang untuk terus berjuang dan menyebarkan semangat merah putih. “Pikiran Anda adalah senjata. Tetap terbuka. Berjuang, bertahan dan jangan biarkan siapa pun menghentikan Anda. Kenakan semangat merah dan putih itu dengan bangga,” ujar penyanyi yang dalam unggahan itu terlihat mengenakan masker bergambar burung garuda.

Unggahan Cinta mengundang beragam respon. Salah satunya dari sang ibunda, Herdiana Kiehl yang ikut memberikan ucapan selamat ulang tahun Cinta. “Semoga hidup Anda penuh cinta dan kebahagiaan!,” tulisnya dalam kolom komentar unggahan putrinya.

Ucapan selamat ulang tahun juga datang dari beberapa teman dan rekan selebritinya. “Happy birthday Cinta. Wish u all the best dan sehat selalu,” tulis makeup artist tenama Ryan Ogilvy.

“Happy birthday dear,” tulis istri aktor Iko Uwais dan penyanyi, Audy Item.

"Happy Birthday dear Ka Cinta. wish you all the best kaka and have an amazing birthday kak, muaah love love NIC xoxo," tulis Nicole Rossi.



"Happy Birthday to you!" ujar Chef Arnold.

"Happy bday Cintaaa ," tulis fotografer Rio Motret.

Beberapa pengguna Instagram lainnya, juga ikut memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Cinta Laura dan kemerdekaan untuk Republik Indonesia.

