Turunkan Berat Badan dengan Sup dan Salad Ini 5 Hal yang Harus Diperhatikan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu aturan terpenting untuk menurunkan berat badan adalah makan makanan yang dibatasi kalori dan lebih memilih makanan ringan dan mengenyangkan. Sementara banyak yang lebih suka makan lebih sedikit, sering dalam sehari, strategi yang dicoba dan diuji, dan cukup dijamin untuk menurunkan beberapa lingkar pinggang adalah dengan makan sup dan salad daripada makanan berat yang sering sarat kalori.

Dari selebritis hingga kisah nyata penurunan berat badan, banyak orang lebih suka sup dan salad sebagai makanan utama mereka. Meskipun makanan ini merupakan alternatif yang sehat, tidak diragukan lagi. Melansir laman Times of India, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin menurunkan berat badan dengan sup dan salad.

1. Alasan sup dan salad dianggap sehat?

Kedua hidangan tersebut tidak hanya mengekstrak kebaikan sayuran dan cara yang baik untuk memastikan Anda menambahkan porsi sayuran yang dibutuhkan dalam diet harian Anda, tetapi juga cukup ringan di perut Anda, menjadikannya makanan yang sempurna untuk dimakan dan menghindari makanan yang tidak sehat.

Ada juga beberapa rencana diet berbasis sup dan salad untuk menurunkan berat badan, yang dirancang untuk membatasi pilihan diet, tanpa membatasi makanan atau memaksakan pembatasan kalori terlalu banyak.

2. Dapatkah mempercepat penurunan berat badan?

Terlepas dari kenyataan bahwa sup dan salad adalah pilihan populer bagi pengamat berat badan, kedunanya diketahui membawa banyak manfaat bagi seseorang yang memperhatikan lingkar pinggangnya. Sup dan salad cenderung umumnya memiliki bahan-bahan yang kaya nutrisi penting, termasuk antioksidan, protein, vitamin dan rendah karbohidrat, serta cukup menghidrasi. Keseimbangan nutrisi dan asupan air yang cukup adalah kunci penurunan berat badan yang baik. Ada juga kandungan serat yang kaya hadir dalam pilihan makanan ini yang membantu pencernaan, mengatasi masalah perut dan yang paling penting, membantu Anda mencapai rasa kenyang (yaitu membuat Anda merasa kenyang lebih lama). Semakin kenyang Anda, semakin kecil kemungkinan Anda mengidam atau keluar dari batas pembatasan kalori Anda.

Jika Anda seorang non-vegetarian, Anda juga dapat menambahkan daging tanpa lemak, ikan, dan sumber penurun lemak, seperti dada ayam untuk membuat makanan Anda lebih sehat! Cukup mudah disiapkan dan bisa dibuat dengan berbagai cara.

3. Tidak cocok untuk makanan yang seimbang

Namun, penting untuk diingat dengan baik bahwa salad dan sup hanyalah bagian dari diet seimbang dan bukan makanan lengkap itu sendiri. Oleh karena itu, mencoba diet yang hanya mengandalkan sup dan salad tidak bisa hanya menghilangkan nutrisi lain yang mungkin Anda butuhkan untuk menurunkan berat badan, tetapi juga membuat Anda lebih rentan mengalami kekurangan nutrisi lainnya. Ingat, sup dan salad saja tidak membuat pilihan yang sehat. Apakah Anda seorang vegan, vegetarian atau non-vegetarian, Anda memerlukan asupan seimbang dari semua kelompok makanan untuk menurunkan berat badan secara holistik. Mengandalkan hanya satu bentuk nutrisi tidak akan membantu Anda menurunkan berat badan dengan baik, atau bahkan jika ya, hasilnya mungkin tidak bermanfaat dalam jangka panjang.

Beberapa ahli gizi juga berpendapat bahwa sementara sup dan salad membuat makanan lebih ringan dan rendah karbohidrat, mungkin bukan pilihan yang paling membantu setiap saat. Tubuh membutuhkan nutrisi untuk terus bergerak, dan tergantung pada gaya hidup yang Anda jalani, konsumsi karbohidrat yang lebih tinggi mungkin diperlukan. Untuk alasan yang sama, lebih baik makan sup dan salad sebagai makanan terakhir Anda hari itu (idealnya, 2-3 jam sebelum tidur), daripada menyantapnya untuk sarapan atau makan siang.

5. Hati-hati dengan topping dan dressingnya

Sekarang, salad dan sup juga merupakan sesuatu yang memberi Anda manfaat dengan menambahkan beberapa topping pilihan Anda. Meskipun dapat membuat makanan Anda enak, beberapa topping, atau tidak mengatur porsinya dapat menggagalkan semua kemajuan yang Anda buat. Misalnya, menambahkan terlalu banyak saus, madu, mentega, gula, atau menggunakan terlalu banyak stik roti dalam sup Anda bisa berakibat buruk. Penekanan utama dari makanan ringan ini harus pada sayuran (atau buah-buahan) yang Anda tambahkan, bukan toppingnya. Oleh karena itu, perhatikan apa yang Anda tambahkan dan hanya makan sesuai dengan ukuran porsi agar Anda tidak berlebihan.

6. Cara membuat makanan Anda lebih bergizi

Jika Anda lebih suka sup atau salad sebagai bagian dari rencana diet Anda sehari-hari, pastikan Anda menggunakan sayuran dan buah-buahan segar musiman pilihan. Rempah-rempah dan saus dapat ditambahkan juga, yang dapat mempercepat kemajuan Anda.

Jika Anda lebih suka sup sayuran, gunakan sayuran yang bergizi dan hindari penggunaan tepung jagung yang berlebihan. Sup olahan dan instan juga harus dihindari. Juga, pastikan Anda memiliki porsi protein dengan apa pun yang Anda miliki. Ini sangat penting untuk penurunan berat badan yang baik. Menambahkan kacang dan biji-bijian ke dalam sup dan salad Anda juga akan memperkaya rasa dan nutrisi makanan Anda.

