Rooney Mara Berbagi Cara Merawat Diri setelah Melahirkan

TEMPO.CO, Jakarta - Rooney Mara boleh terlihat glamor di layar atau di karpet merah, tapi di luar itu dia adalah orang yang sederhana. Bahkan rutinitas kecantikannya pun sangat simpel, dia sendiri menggambarkannya sebagai malas.

"Saya menjaga diri saya sendiri sehingga saya perlu sesedikit mungkin untuk merasa dan terlihat baik," kata bintang film The Girl with the Dragon Tattoo itu.

Dia lebih suka merias wajahnya seminimal mungkin. Bagi dia, produk perawatannya adalah bentuk perawatan diri, terutama setelah melahirkan anak pertamanya musim gugur tahun lalu.

Namun, ada satu hal yang harus selalu dia pakai, yakni wewangian. Di matanya, aroma bisa menjadi nostalgia. Dia dapat mengingat kenangan tertentu sejauh aroma rumah kakek-neneknya dan bahkan cologne pacar pertamanya.

Inilah rutinitas pascapersalinan pasangan aktor Joaquin Phoenix itu.

1. Kecantikan holistik

Seiring bertambahnya usia, dia belajar bahwa kecantikan itu holistik. Tidak hanya kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan emosional. "Saya merasa lebih cantik ketika saya puas dengan hidup, membumi, bersyukur, dan menerima diri sendiri," kata dia.

2. Makin sedikit produk perawatan, makin baik

Menurut Rooney, hal terbaik dalam rutinitas kecantikannya adalah sedikit mungkin mengaplikasikan produk perawatan kulit, alis yang tegas, dan bibir.

"Saya mencoba menggunakan produk bersih sebanyak yang saya bisa. Saya 100 persen yakin gaya hidup vegan saya telah mempengaruhi kulit saya menjadi lebih baik," kata dia.

3. Aroma

Wewangian adalah salah satu memori yang paling kuat baginya. Ada banyak aroma yang membawa dia kembali ke masa lalu, dari bau kapur barus di rumah kakek-nenek, bau rumah tua di tengah teriknya musim panas, atau bau cinta pertama.

"Ketika saya berusia 15 tahun, saya biasa menyimpan sebotol kecil cologne pacar pertama saya dan menghirupnya," ujar dia.

4. Keibuan

Rutinitas kesehatannya sangat berbeda setelah menjadi ibu. Dia belum bisa berolahraga seperti dulu. Saat ini perawatan dirinya hanyalah mandi dan duduk untuk minum teh selama 10 menit.

5. Percaya diri

Hal yang membuat Rooney Mara merasa percaya diri adalah mampu tetap terbuka, rentan, dan lembut bahkan dalam keadaan yang mengharuskannya untuk kuat, terutama di dunia menilai wanita harus bertindak dengan cara tertentu atau menyamai kekuatan pria, atau kualitas pria lainnya.

