Penampilan Baru Kourtney Kardashian dengan Rambut Pendek

TEMPO.CO, Jakarta - Kourtney Kardashian memamerkan penampilan barunya dengan rambut pendek. Eks bintang Keeping Up with The Kardashians ini mengunggah foto selfienya di cermin dengan rambut sebatas bahu pada Sabtu, 14 Agustus 2021.

Dia tak menuliskan keterangan apa pun di samping foto, kecuali emoji gunting. Beberapa hari sebelumnya, perempuan berusia 42 tahun itu membuat pengikutnya penasaran dengan unggahan foto gunting dan seikat rambut yang telah dipotong di atas meja.

"Chop-chop," tulis dia singkat, dengan menandai penata rambutnya, Peter Savic, di atas gambar.

Potongan lob atau long bob (bob panjang) adalah perubahan drastis bagi ibu tiga anak itu. Sebelumnya dia konsisten memiliki rambut panjang sejak menjadi selebritas. Rambutnya yang paling pendek masih di bawah bahunya, yang artinya ini adalah rambut terpendeknya.

Ini bukan pertama kali Kourtney memotong rambutnya dalam sebulan terakhir. Pada akhir Juli lalu, dia meminta kekasihnya, Travis Barker, memotong rambutnya yang panjang. Lalu, dia memamerkan seikat rambut cokelat yang telah dipotong di Instagram.

"Potongan rambut oleh @travisbarker," tulisnya pada keterangan foto.

Satu minggu kemudian, pendiri Poosh itu secara resmi mengungkapkan rambut barunya di Instagram dalam serangkaian selfie cermin lainnya, hanya saja kali ini dia duduk di lantai kamar mandi, dengan Travis di belakangnya. Saat itu rambutnya masih terlihat panjang menutupi dadanya.

"Sepuluh hari karantina ..." tulisnya di bawahnya.

Kourtney dan drummer Blink-182 itu dilaporkan memiliki hubungan sejak Januari, sebelum pasangan itu membuat romansa Instagram resmi pada Februari.

Pada saat itu, orang dalam mengatakan keduanya telah berteman sejak lama, tetapi hubungan mereka berubah jadi asmara tahun ini.

"Kourtney Kardashian dan Travis memiliki sejarah yang sangat panjang dan persahabatan selama bertahun-tahun," kata seorang sumber. "Mereka sudah merasa seperti keluarga selama bertahun-tahun, dan dia sangat dekat dengan Alabama (putri Barker)," kata dia.

