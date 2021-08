Chrissy Teigen Rilis Buku Ke-3, Didedikasikan untuk Anak yang Meninggal

TEMPO.CO, Jakarta - Chrissy Teigen mengenang anak ketiganya, Jack, dengan memberi penghargaan khusus di buku masak ketiganya, Cravings: All Together: Recipes To Love Friday. Jack adalah putra Chrissy dan John Legend yang meninggal di dalam kandungan saat usia kehamilan 20 pekan pada 2020 lalu.

Model 35 tahun itu mengunggah sedikit cuplikan halaman di dalam buku masak ketiganya di Instagram Story-nya, Kamis, 12 Agustus 2021, termasuk halaman dedikasi yang menampilkan foto kue di atas meja marmer dengan kata-kata "Untuk Jack" tercetak di tengah.

Pasangan itu, yang merupakan orang tua dari putri Luna Simone, 5, dan putra Miles Theodore, 3, berbagi berita menyedihkan itu pada Oktober.

"Kami terkejut dan dalam jenis rasa sakit yang dalam yang pernah Anda dengar, jenis rasa sakit yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Kami tidak pernah bisa menghentikan pendarahan dan memberi bayi kami cairan yang dia butuhkan, meskipun kantong dan kantong darah sudah ditransfusi," tulis Teigen di Instagram saat itu. "Itu tidak cukup."

ADVERTISEMENT

Teigen mengungkapkan bahwa menulis buku Cravings terbarunya benar-benar menyelamatkannya dari berbagai masalah yang dia hadapi akhir-akhir ini.

"Sangat sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata apa arti buku ini bagi saya," tulisnya di samping foto sampul buku masak berwarna-warni yang diunggah ke Instagram. "Bagaimana membuat judul yang lucu dan menarik untuk sebuah buku yang benar-benar menyelamatkan Anda. Saya tidak memiliki tema dalam pikiran ketika kami membuat buku ini - yang saya tahu adalah saya menginginkan energi baru yang cerah, tetapi saya juga butuh kenyamanan."

Dedikasi buku masak Teigen menyusul ibunya, Vilailuck "Pepper" Teigen, yang juga memberi penghormatan Jack dalam bukunya sendiri. Penulis Pepper Thai Cookbook mengatakan kepada Majalah WSJ pada April bahwa keluarganya menjaga ingatan Jack tetap hidup setelah kematiannya.

"Kami membicarakannya setiap hari. Luna membicarakannya setiap hari, dan itulah cara kami berduka," katanya. "Kami menjadi lebih baik setiap hari. Kami menjadi jauh lebih baik, dan Chrissy juga."

Teigen telah berterus terang tentang perjuangan yang dia hadapi selama dan setelah kegugurannya. Pada Februari, dia memberi penghormatan kepada mendiang putranya dengan foto pergelangan tangannya yang menampilkan tiga gelang: satu untuk Luna, satu untuk Miles, dan satu untuk Jack.

Teigen dan John Legend memiliki putra dan putri mereka melalui bayi tabung.

"Saya berpikir betapa diberkatinya saya, dan juga ada begitu banyak cara untuk memiliki anak saat ini... apakah itu ibu pengganti atau adopsi," ujar Chrissy Teigen.

Baca juga: Chrissy Teigen Kampanye Bantu Wanita Berjuang dengan Infertilitas