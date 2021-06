5 Tips Perawatan Kulit Dolly Parton Agar Terlihat Awet Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Dolly Parton kerap menjadi sorotan temasuk hits yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada usia 75, sepertinya dia tidak pernah terlihat lebih baik. Dia menjelaskan bahwa dibutuhkan usaha untuk membuatnya terlihat seperti saat ini.

"Saya bukan kecantikan alami. Jika saya ingin memiliki penampilan sama sekali, saya harus membuatnya," ujarnya kepada Southern Living seperti dilansir dari laman Women's Health.

Pencinta makeup ini mengatakan bahwa dia telah memakai makeup sejak dia masih kecil dan dulu menggunakan buah beri untuk lipstik dan korek api yang dibakar untuk eyeliner sebelum dia diizinkan memakai barang asli. "Kami dibesarkan di Gereja Pantekosta Tuhan dan mereka percaya bahwa memakai riasan adalah dosa. Kakek saya Jake, ayah dari ibu saya, adalah seorang pengkhotbah. Jadi saya harus menyelinap dan membuat diri saya terlihat cantik tetapi kemudian mencucinya sebelum mereka melakukannya. menangkap saya," Dolly berbagi dalam memoarnya, "Dream More: Celebrate The Dreamer In You."

Tapi selain makeup, dia telah berbagi beberapa rahasia perawatan kulit dan anti-penuaan selama bertahun-tahun berikut ini.

1. Mencuci wajah hanya di pagi hari

Ketika ditanya oleh The New York Times apakah dia memiliki tips perawatan kulit perjalanan, Dolly menjawab dengan mengatakan, "Saya membersihkan wajah saya di pagi hari. Anda tidak pernah tahu apakah Anda akan menghancurkan bus, Anda tidak pernah tahu apakah Anda akan melakukannya. berada di suatu tempat di hotel dan akan ada api. Jadi saya meninggalkan riasan saya di malam hari dan membersihkan wajah saya di pagi hari."

2. Perawatan kulit andalanya produk yang dijual bebas

“Saya mencoba semua hal baru yang keluar, tetapi tidak ada yang lebih baik daripada Vaseline tua yang bagus dan bantalan penghapus riasan mata Almay itu,” kata Dolly kepada First For Women. “Saya menggunakan bantalan kecil itu untuk membersihkan wajah saya dan meninggalkan cukup minyak mineral di kulit saya sehingga itu adalah pelembab malam yang baik. Saya memiliki kulit yang cukup bagus mengingat usia saya, dan saya pikir sebagian besar adalah minyak mineral dan lemak bacon.”

3. Makeup jadi prioritas

"Hal pertama yang saya lakukan di pagi hari, setelah saya sarapan dan melakukan pekerjaan spiritual saya, merias wajah saya dan memperbaiki rambut saya, dan saya bisa merias wajah saya dalam 15 menit," kata penyanyi itu kepada Belfast Telegraph.

4. Percaya dengan prosedur kecantikan

“Berkat Botox dan filler, serta pekerjaan yang sudah saya lakukan, wajah saya cukup banyak mempertahankan dirinya sendiri. Saya melihat diri saya seperti anjing pertunjukan. Saya harus menjaganya tetap terpotong dan dipangkas dan dalam kondisi yang baik. Jika saya melihat sesuatu yang kendur, tersangkut, atau terseret, saya akan membuatnya tergigit, terselip, atau tersedot," ujarnya kepada Southern Living.

5. Botox membuatnya terlihat bahagia

"Orang-orang selalu bilang aku terlihat bahagia dan aku bilang itu botox. Pencahayaan bagus, riasan bagus, dan dokter bagus, itu rahasiaku," kata Dolly Parton kepada The Today Show.

Baca juga: Fashion Dolly Parton saat Disuntik Vaksin Covid-19, Edgy dan Bisa Ditiru