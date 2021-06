Kisah di Balik Setelan Pink yang Dipakai Putri Diana saat Bulan Madu

Pakaian Putri Diana saat bulan madu dengan Pangeran Charles juga dipamerkan di Royal Style in the Making yang berlansung sampai Januari 2022. (Tangkapan layar Youtube.com/Royal Family Channel)

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pilihan pakaian wanita sama pentingnya dengan Putri Diana. Itulah mengapa mengejutkan bahwa salah satu pakaian kerajaan yang paling ikonik dipilih, pada dasarnya, secara kebetulan. Setelah menikah di St Paul's Cathedral, Diana mengenakan setelan jas dengan detail ruffle saat pergi berbulan madu dengan Pangeran Charles. Busana bernuansa merah muda itu dibuat oleh para desainer di Bellville Sassoon, yang hampir tidak membiarkannya memasuki toko mereka.

Seperti ceritanya, saat itu Diana Spencer mengunjungi toko Bellville Sassoon di London tak lama setelah dia bertunangan dengan Pangeran Charles. Wanita berusia 19 tahun itu sedang mencari pakaian untuk foto pertunangannya. Saat itu toko hampir tutup dan, tanpa mengenali Diana, staf penjualan mengatakan kepadanya bahwa department store Harrod "sudah dekat." Di sanalah Diana memilih setelan Corjana biru yang sekarang menjadi ikon untuk pemotretan.

"Anda dapat membayangkan bagaimana perasaan Belinda [Bellville] dan David [Sassoon] ketika mereka menyadari bahwa calon Putri Wales telah ditolak," kata Kurator Matthew Storey, kepada People, seperti dilansir dari laman Town and Country. Storey menyelenggarakan pameran mode Royal Style in the Making yang sedang berlangsung, yang menampilkan sejumlah pakaian Diana, termasuk gaun pengantinnya.

Karena Diana ditolak, Storey mencatat bahwa kolaborasi akhirnya dengan Belville Sassoon "hampir tidak terjadi." Namun, sang Putri memberanikan diri kembali ke toko, disambut dengan tangan terbuka, dan memulai hubungan yang lama dengan merek tersebut. Belville Sasson menciptakan setelan bulan madu persik hanya untuknya—dan pakaian itu sekarang dipajang di pameran Royal Style. Rupanya, dua versi tampilan dibuat: satu dengan lengan pendek dan satu dengan lengan lebih panjang, tergantung pada cuaca. Sketsa yang dirancang oleh David Sassoon muncul di pameran di samping setelan itu.

Putri Diana jelas menikmati pakaian bulan madu dan terus mengenakannya pada beberapa kesempatan lain, termasuk turnya tahun 1983 di Australia. Setelan pink, bersama dengan gaun pengantin Diana, akan dipajang di Istana Kensington hingga Januari 2022.

Baca juga: Gaun Pengantin Putri Diana Dipamerkan di Istana Kensington