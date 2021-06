Virgo yang Perfeksionis dan Pekerja Keras Paling Tak Cocok dengan 3 Zodiak Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Orang yang berzodiak Virgo lahir antara 23 Agustus hingga 23 September. Mereka adalah perfeksionis yang intens dan pekerja keras. Selain itu, mereka memiliki toleransi yang sangat rendah untuk ketidakpraktisan, dan mungkin sulit bagi mereka untuk terbuka. Konon, tidak semua orang cocok dengan tanda ini. Tanda-tanda zodiak yang tidak cocok dengan Virgos akan mengikuti mereka karena pendekatan mereka terhadap kehidupan terlalu berbeda.

Tentu saja, tidak ada yang mustahil dalam hal cinta, bahkan dengan campuran astrologi. Secara teknis, zodiak yang paling tidak cocok dengan Virgo masih bisa membuat romansa berhasil. Melanisr laman Elite Daily, berikut adalah tiga tanda zodiak yang paling tidak cocok dengan Virgo.

1. Cancer

Secara alami, Virgo sangat berorientasi pada detail dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Di satu sisi, itu bisa membuat mereka cerdas tapi juga bisa terlihat pilih-pilih, dan itu benar-benar hal terakhir yang dibutuhkan Cancer (yang hanya melakukan yang terbaik!) dalam suatu hubungan.

Selain menjadi tanda air - yang cenderung menjadi perasa, bukan pemikir - Cancer diperintah oleh bulan, benda langit yang terkait dengan emosi. Ini berarti Cancer membutuhkan pasangan yang dapat memenuhi kebutuhan emosional mereka, yang merupakan sesuatu yang dapat diperjuangkan oleh Virgo - yang sering mengaitkan perasaan besar dengan melodrama.

Terlebih lagi, seperti yang ditunjukkan oleh peramal Elaine Dawn dalam bukunya Love Signs: Your Perfect Match is in the Stars, baik Virgo maupun Cancer suka berpikir berlebihan. "Virgo terjebak dalam hal-hal kecil, mengubah setiap situasi menjadi skenario terburuk. Demikian pula, Cancer yang sensitif memperhatikan perubahan energi yang halus, mencatat bahkan perubahan terkecil dalam bahasa tubuh atau intonasi verbal," tulis Dawn. "Pada hari yang buruk, Virgo dan Cancer akan saling menyuapi kecemasan, memicu lebih banyak ketakutan dan paranoia." Dan itu menghadirkan masalah baru yang berbeda: Sebagai tanda air, Cancer akan fokus pada aspek emosional dari konflik, dan sebagai tanda bumi, Virgo akan fokus pada fakta.

2. Leo

Virgo dan Leo tidak selalu cocok, tetapi untuk alasan yang sama sekali berbeda dari ketidakcocokan Virgo dengan Cancer. Mereka berdua tanda-tanda keras kepala dan kukuh diatur dalam cara mereka. "Virgo membuat Leo bingung," Dawn menjelaskan. "Tanda api ini sama sekali tidak mengerti mengapa Virgo sangat menghindari risiko."

Ini juga dapat menyebabkan perselisihan keuangan dalam hubungan, karena seperti yang ditulis oleh AstroTwins, Ophira dan Tali Edut di situs mereka Astrostyle, "Ambisi besar Leo dapat mengaktifkan kecemasan Virgo yang sadar anggaran." Pada akhirnya Leo lebih memilih untuk hidup di masa sekarang, sedangkan Virgo tetap mengarahkan pandangan mereka pada masa depan. Dalam praktiknya, jika pasangan Leo-Virgo bekerja keras, sifat berapi-api Leo bisa memunculkan kesenangan dalam diri Virgo. Dan sebagai tanda bumi, Virgo bisa membuat Leo sedikit lebih membumi.

3. Sagitarius

Terakhir, Virgo mungkin ingin menjauh dari Sagitarius. Tentu, mereka berdua adalah tanda yang cerdas dan mungkin akan memiliki olok-olok genit selama berhari-hari, tetapi pendekatan mereka terhadap dunia (dan khususnya hubungan) tidak sesuai. Seperti yang dikatakan Dawn, "Virgo suka memberi label dan mengatur, dan api liar Sagitarius benci merasa terkekang." Sekali lagi, Virgo sangat teliti pada hari yang baik, tetapi rewel pada hari yang buruk. Sagitarius yang berjiwa bebas dan suka berpetualang mungkin akan merasa bahwa pasangan Virgo mereka membunuh suasana.

Virgo yang andal mungkin juga berjuang dengan sifat Sagitarius yang tidak dapat diprediksi, kata astrolog Wayne Gonzalez sebelumnya kepada Bustle. "Sayangnya, sifat Sagitarius yang berjiwa bebas cenderung membuat mereka banyak berkeliaran, secara harfiah atau kiasan," kata Gonzalez. "Sagitarius dapat mengganggu Virgo karena mereka sering lebih tertarik pada perjalanan untuk menemukan kebenaran, daripada mendapatkan kebenaran."

Jika Anda dan pasangan adalah pasangan Virgo-Cancer, Virgo-Leo, atau Virgo-Sagitarius, jangan stres! Mungkin masih ada banyak kompatibilitas di bagan kelahiran Anda yang lain. Tetapi pada saat Anda berdebat tentang perencanaan liburan, perasaan, tujuan hidup, atau situasi lain di mana Anda berselisih, pertimbangkan untuk mengingat informasi menarik tentang kompatibilitas astrologi Anda.

