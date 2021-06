Kate Winslet Ditunjuk Jadi Duta Global L'Oreal Paris

Kate Winslet berpose dengan penghargaan Aktris Pembantu Terbaik dalam ajang British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) di London, 14 Februari 2016. Kate meraih penghargaan atas perannya di film Steve Jobs. REUTERS/Toby Melville

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Winslet ditunjuk sebagai duta global terbaru L'Oréal Paris, bergabung dengan duta global lainnya, Jane Fonda, Celine Dion, Elle Fanning, Amber Heard, Soo Joo Park, Liya Kebede, dan Leïla Bekhti.

“Kate Winslet adalah ikon sejati, dalam film dan sebagai wanita yang kuat, suara yang memberdayakan dalam misi kami di L'Oréal Paris: Percaya pada diri sendiri, sehingga generasi berikutnya tidak meragukannya untuk sesaat,” kata Délphine Viguier-Hovasse, presiden merek global L'Oréal Paris, dalam sebuah pernyataan yang dikutip WWD, Kamis, 3 Juni 2021.

Dia dianggap mengangkat cerita wanita dan mendukung mereka yang tidak memiliki suara. "Kate Winslet membagikan alasan kami berada di L’Oréal Paris untuk mendorong wanita mengetahui nilai mereka, merayakan kecantikan mereka, dan berani menjadi diri mereka sendiri,” dia melanjutkan.

Winslet, yang meraih popularitas pada usia 21 di film "Titanic", mendapat banyak pujian untuk penampilannya sebagai detektif yang cacat dalam serial TV drama kriminal Amerika "Mare of Easttown."

Dia tampak tidak tersentuh makeup dalam poster promosi serial itu, dan dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan New York Times, Winslet mengungkapkan dia menghentikan sutradara Craig Zobel yang ingin mengedit perut yang sedikit menonjol dalam adegan seks.

Aktris Inggris berusia 45 tahun itu telah muncul dalam film-film seperti "Eternal Sunshine of the Spotless Mind," "Revolutionary Road" dan "Little Children." Dia memenangkan Academy Award pertamanya untuk "The Reader" pada 2008.

Proyek filmnya yang akan datang termasuk "Avatar 2," disutradarai oleh James Cameron, di mana dia belajar cara menyelam bebas.

"Kate Winslet bersemangat menggambarkan wanita yang ceritanya belum pernah diceritakan di layar, mengembalikan wanita yang sudah lama terhapus ke tempat yang seharusnya dalam sejarah," menurut L'Oréal Paris.

Dalam film "Ammonite" karya Francis Lee, Winslet berperan sebagai pemburu fosil abad ke-19, Mary Anning, misalnya.

Dalam sebuah pernyataan, Kate Winslet mengatakan butuh kerja keras untuk menerima kekurangannya. “Saya senang bergabung dengan persaudaraan L'Oréal Paris untuk mengatakan: Dibutuhkan keberanian dan kekuatan untuk percaya bahwa Anda layak mendapatkannya," kata dia.

“Terkadang, kamu mungkin merasa tidak berharga sama sekali.…Kita semua memiliki momen seperti itu, dan itulah yang membuat kita semua menjadi manusia,” lanjutnya. "Tetapi semakin mengucapkan kata-kata ini dan percaya pada segala sesuatu yang sebenarnya, dan bagaimanapun kamu mengidentifikasi, maka dengan waktu dan keyakinan pada diri sendiri, kamu juga akan merasa berharga."

Kate Winslet mendukung banyak hal, termasuk hak-hak perempuan melalui UN Women and Ovarian Cancer Action, dan hak-hak anak sebagai pendiri Golden Hat Foundation. Dia juga bergabung dengan organisasi amal Cardboard Citizens untuk membantu mengubah persepsi para tunawisma melalui teater. Di bidang lingkungan, dia mendukung Organisasi Hutan Dunia.

WWD | HARPER'S BAZAAR