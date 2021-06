Carrie Symonds Sewa Gaun Pengantin untuk Pernikahannya dengan Boris Johnson

TEMPO.CO, Jakarta - Carrie Symonds dan Perdana Mentri Inggris Borris Johnson menikah dalam sebuah upacara rahasia di Katedral Westminster pada hari Sabtu, 29 Mei 2021. Sekitar 30 tamu menghadiri pernikahan yang intim, dan keluarga Johnson berencana untuk mengadakan perayaan yang lebih besar pada tahun 2022, menurut BBC, seperti dilansir dari laman Insider.

Daripada menghabiskan gaun mahal untuk upacara tersebut, Carrie, mantan kepala komunikasi untuk Partai Konservatif Inggris, memilih cara yang lebih terjangkau untuk mengenakan gaun pengantin di hari besarnya. Dia menyewa gaun Christos Costarellos dari My Wardrobe HQ, platform sewa dan pembelian desainer, menurut The Guardian.

Gaun lengan panjang itu memiliki rok berjenjang, detail bunga, dan potongan di tengah korset. Carrie memasangkan gaun itu dengan mahkota bunga. Gaun Christos Costarellos dijual seharga $ 4.067 (£ 2.870) atau sekitar Rp 58 juta pada saat penulisan, menurut My Wardrobe HQ. Sedangkan jika disewa gaun itu berhagra $63 (£45) atau sekitar Rp 898 ribu per hari.

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson berfoto bersama dengan Carrie Johnson usai menggelar acara pernikahan di taman 10 Downing Street, London, 29 Mei 2021. Boris Johnson dan Carrie Symonds telah memiliki anak bernama Wilfred Lawrie Johnson. Rebecca Fulton/Pool via REUTERS

Meskipun gaun itu bisa disewa dari My Wardrobe HQ, Costarellos mendesainnya secara eksklusif untuk Net-A-Porter. Pada saat penulisan, gaun itu terjual habis di Net-A-Porter dan tidak tersedia untuk disewa di My Wardrobe HQ.

Pendiri My Wardrobe HQ, Sacha Newall, mengatakan kepada untuk The Guardian bahwa gaun pengantin itu bukanlah pakaian pertama yang disewa Carrie dari pengecer online. "Carrie selalu menyewa dari kami," kata Newall. Karena dia sering berbelanja, My Wardrobe HQ tidak menyadari bahwa dia membeli gaun pengantin ketika dia menyewa gaun itu, Newall menambahkan. "Sebagai pelanggan tetap, tidak ada yang ditandai sebagai tidak biasa tentang pesanan itu."

Boris Johnson, dan Carrie Symonds telah menjadi pasangan publik sejak 2019. Carrie mengkonfirmasi pertunangan pasangan itu pada akhir 2019 dalam sebuah unggahan di Instagram. Mereka adalah pasangan non-menikah pertama yang pindah ke 10 Downing Street bersama-sama setelah Johnson terpilih sebagai Perdana Menteri, BBC sebelumnya melaporkan. Pasangan itu menyambut putra mereka, Wilfred, pada April 2020. Boris Johnson memiliki empat anak dari pernikahannya dengan Marina Wheeler, dan dia dilaporkan telah menjadi ayah dari dua anak lain di luar pernikahannya, The Daily Mail sebelumnya melaporkan.

