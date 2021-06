Pujian Kate Winslet untuk Sang Suami, Ayah Superhot dan Manusia Super

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Winslet telah menemukan pria yang sempurna! Bintang Mare of Easttown, memuji suaminya Edward Abel Smith, sebelumnya dikenal sebagai Ned Rocknroll. Selama wawancara baru-baru ini dengan The New York Times, dia memanggilnya ayah superhot, manusia, ayah yang tinggal di rumah.

Winslet memiliki seorang putra, Bear Blaze yang berusia 7 tahun dengan Abel Smith, yang dinikahinya pada tahun 2012. "Dia menjaga kita, terutama aku. Tadi aku berkata kepadanya, seperti, 'Neddy, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku?' Dia hanya berkata, 'Apa saja,' "katanya kepada NYT, seperti dilansir dari laman People, dan menambahkan" Dia adalah pasangan hidup yang benar-benar luar biasa.

Dia menambahkan bahwa ia merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Abel Smith. "Bagi seorang pria yang menderita disleksia parah, seperti dia, dia hebat dalam menguji saya secara online. Sangat sulit baginya untuk membaca dengan suara keras, tetapi dia tetap melakukannya,"

Pemenang Oscar itu mengakui bahwa Abel Smith tidak secara khusus berencana untuk bertemu dan menikahi seorang wanita terkenal seperti dirinya. Namun dia dapat menanganinya dengan baik. Dan untuk seseorang yang dulunya bernama Rocknroll, dia sangat fokus pada energi yang menenangkan. "Dia vegan, melakukan yoga, melatih pernapasan, dan berenang di air dingin," katanya kepada New York Times.

Winslet juga memiliki dua orang anak perempuan, Mia dan Joe dari pernikahan sebelumnya. Awal tahun ini, dia berbagi di Jimmy Kimmel Live! bahwa putranya, Bear, "sangat lucu" dan baru-baru ini memiliki pengakuan yang menggemaskan untuk dibagikan kepada ibunya.

Aktris 45 tahun itu menceritakan bahwa putranya mengatakan dengan serius jika ia ingin menjadi seorang aktris. "Suatu hari anak saya sangat lucu. Dia menoleh ke saya dan berkata, 'Bu, saya harus membuat pengakuan,'" kenangnya. "Dia sangat serius. Dia berkata, 'Aku akan keluar begitu saja. Aku hanya akan mengatakannya,' dan aku seperti, 'Ya Tuhan, dramanya.' Dia menatapku dan berkata, 'Aku ingin menjadi seorang aktris,' " ujarnya sambil tertawa terbahak-bahak.

Dia berkata bahwa dia mulai menertawakan tanggapan putranya dan Bear menjawab, "Ini tidak lucu, saya ingin menjadi seorang aktris. Daftarkan saya."

"Apa yang kamu lakukan dengan itu, jujur?" ujar Kate Winslet. "Lucu, itu membuatku tertawa."

