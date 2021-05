4 Cara Menjadi Wanita Mandiri yang Mandiri Finansial

TEMPO.CO, Jakarta - Pada dasarnya semua orang harus mandiri secara financial tanpa melihat status sosial dan jenis kelamin. Bagi wanita mandiri secara financial lebih baik sejak masa lajang. Wanita yang mandiri yang secara financial dapat menghasilkan uang serta mengelola keuangannya sendiri.

Bagi wanita lajang, mandiri secara financial memberikan kekuatan untuk tidak bergantung dengan orang lain, termasuk orang tua. Hal ini juga memungkinkan untuk memiliki berbagai tujuan hidup dan dapat melakukan rencana-rencana yang sesuai dengan passion-nya.

Ada beberapa hal yang wajib diketahui oleh para wanita lajang agar dapat mandiri secara financial, seperti dilansir dari keterangan pers FWD Insurance berikut ini.

1. Memiliki Tabungan

Sebagai wanita yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk memiliki tabungan. Pastikan dapat mengelola gaji dengan bijak dan menyisihkannya untuk ditabung. Catat setiap penghasilan dan pengeluaran agar mengetahui untuk apa saja uang yang terpakai. Perhatikan pengeluaran mana yang memang kebutuhan dan mana yang hanya sebatas keinginan. Minimalisir pengeluaran yang sifatnya tidak terlalu penting.

2. Memahami Pentingnya Investasi

Bukan hanya menabung, seorang wanita yang mandiri secara finansial juga harus bisa memahami dan menyisihkan penghasilannya untuk diinvestasikan. Investasi memungkinkan adanya jaminan masa depan yang cerah karena keuangan menjadi lebih terukur dan terarah. Ada banyak sekali jenis investasi yang bisadi pilih, mulai dari investasi emas, investasi saham, reksadana, deposito, dan asuransi juga merupakan salah satu bentuk investasi.



3. Memiliki Proteksi Diri atau Asuransi

Asuransi kesehatan merupakan hal mendasar yang sifatnya wajib dimiliki setiap orang. Untuk memproteksi diri dari risiko finansial, wanita yang mandiri secara finansial biasanya memahami pentingnya proteksi diri dengan asuransi. Dengan memiliki asuransi, pos-pos keuangan yang sudah ada tidak akan terganggu. Salah satu produk asuransi dasar yang harus dimiliki adalah asuransi kesehatan seperti Asuransi Bebas Handal yang mudah dibeli secara online.

4. Memiliki dana pensiun

Ada saatnya seorag wanita memasuki usia pensiun atau tidak bekerja lagi karena berbagai alasan. Sebab itu, persiapkan dana pensiun dari sekarang agar tidak khawatir di kemudian hari.

