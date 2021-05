Cindy Crawford Rayakan 23 Tahun Pernikahan, Dapat Bunga Favorit

TEMPO.CO, Jakarta - Cindy Crawford merayakan anniversary pernikahan ke 23 dengan suaminya, Rande Gerber, pada hari Sabtu 29 Mei 2021. Dia mengunggah foto siluet sepia mereka saat dansa tanpa alas kaki di pernikahan mereka di Bahama, tahun 1998.

"Malam ini 23 tahun lalu sungguh ajaib… dan kamu tetaplah satu-satunya! Selamat ulang tahun pernikahan! Aku mencintaimu Rande Gerber," tulis Crawford pada keterangan unggahannya, seoerti dilansir dari laman People. Di foto itu Rande Gerber mengenakan kemeja putih tanpa dilipat. Seedangkan Cindy mengenakan gaun mini Galliano renda putih dan syal Valentino.

Pasangan itu menikah di Ocean Club di Nassau, di mana "band lokal populer" Baha Men tampil sebelum memenangkan Grammy Award untuk lagu "Who Let the Dogs Out" mereka pada tahun 2000. Sekitar 90 tamu menghadiri pernikahan pantai pribadi mereka, dengan hidangan makanan laut, pasta, dan daging sapi panggang, sebelum mereka menikmati "favorit Cindy", kue wortel bertingkat tiga. Acara tersebut diabadikan oleh fotografer fashion ternama Arthur Elgort (ayah Ansel Elgort).

"Itu adalah pernikahan paling sederhana yang pernah saya lakukan," desainer bunga Michelle White memberi tahu People entang pernikahan tersebut, di mana dia menyediakan kelompok anggrek dendrobium dan kamboja, serta bugenvil asli, kembang sepatu, dan daun monastera yang menghiasi resepsi. .

Sedangkan Gerber, merayakan hari pernikahan mereka yang ke-23 dengan merangkai bunga favorit Crawford. "Setelah 23 tahun, dia mengenalku dengan baik! Terima kasih atas mawar warna favoritku untuk merayakan hari jadi kita!" tulisnya di Instagram Story-nya, memposting foto buket di sebelah foto hitam-putih berbingkai dari pasangan bahagia itu.

Wanita 55 tahun itu baru-baru ini muncul bersama Gerber, putra mereka Presley Gerber, dan Kaia Gerber, dalam pemotretan sampul Vogue pertama Kaia. "Begitu banyak orang mengalami masa remaja yang sulit dengan anak-anak mereka, dan kami pikir kami akan bermain skating melalui periode itu," kata Crawford tentang pengasuhan dengan Gerber.

Cindy Crawford menambahkan masa-masa sulit itu menghantam dengan cara yang tidak terduga. "Tapi Anda hanya perlu membiarkan anak-anak Anda terbang dan berada di sana untuk menjemput mereka jika mereka jatuh. Suamiku, yang memiliki perspektif yang bagus, selalu memberi tahu saya, 'Cindy, ini juga akan berlalu''' ujarnya.

Baca juga: Rutinitas Perawatan Kulit Cindy Crawford yang Bikin Awet Muda di Usia 55 Tahun