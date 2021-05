Buah yang Dianggap Paling Sehat Menurut Ahli Diet

TEMPO.CO, Jakarta - Semua buah enak dimakan. Tak hanya lezat, makan buah juga memastikan tubuh mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat. Namun, jika harus memilih buah terbaik untuk dimakan, itu adalah beri. Ahli diet menyarankan untuk makan buah ini secara teratur.

Pakar diet dan penulis buku The Sports Nutrition Playbook Amy Goodson mengatakan buah beri ibarat puncak tangga lagu. "Buah-buah ini penuh dengan serat, vitamin C, dan flavonoid, yang merupakan antioksidan kuat," kata dia, seperti dikutip eatthis.com, Sabtu, 29 Mei 2021.

Dibandingkan dengan buah lainnya, buah beri juga paling tinggi serat. Satu cangkir raspberry atau blackberry mengandung 8 gram serat makanan, yang setara dengan 32 persen dari asupan serat makanan seseorang dalam sehari, menurut American Heart Association. Serat membantu memelihara kesehatan usus, pencernaan, dan bahkan dapat membantu menurunkan berat badan.

Plus, seperti yang disebutkan Goodson, buah beri adalah sumber antioksidan yang kuat. Antioksidan memiliki sifat anti-penuaan, yang terbukti secara ilmiah dapat membantu seseorang hidup lebih lama. Antioksidan dapat melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas, yang menyebabkan stres oksidatif dan dapat menyebabkan perkembangan penyakit kronis seperti kanker atau penyakit jantung, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States Amerika.

Buah beri diketahui paling kaya antioksidan, bersama dengan delima, menurut Journal of Agriculture and Food Chemistry.

Tetapi apakah ada satu jenis beri yang dianggap yang terbaik dari yang terbaik? Goodson menunjukkan bahwa blueberry mungkin menjadi pilihan utama karena kapasitas antioksidannya yang lebih tinggi. Jurnal Nutrients juga mengatakan bahwa blueberry mengandung polifenol yang dapat membatasi efek penuaan sel tubuh.

Bersama dengan semua manfaat kesehatannya, buah beri serbaguna dan mudah dikonsumsi.

"Buah ini bisa ditambahkan ke atas sereal, oatmeal, atau yogurt. Bisa ditambahkan ke makanan yang dipanggang, salad, dan salad biji-bijian, dicampur menjadi smoothie dan jus, dan bisa dimakan sendiri sebagai camilan manis alami."

Jadi, ketika makan semangkuk oatmeal semangkuk salad, tambahkan dengan beberapa buah beri segar untuk lebih sehat.