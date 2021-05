Khloe Kardashian Curhat Tubuhnya Berubah karena Terapi Hormon

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian mengeluhkan perbedaan penampilan sebelum dan selama perawatan hormon untuk memiliki anak kedua. Dalam episode itu dia merasa terlihat lebih "bulat" dibandingkan dengan sebelumnya.

Hal itu dia ungkapkan setelah menonton episode Keeping Up with the Kardashians (KUWTK), Kamis, 27 Mei 2021 bersama dengan penggemar.

"Saya tahu tidak ada yang mungkin akan memperhatikan ini, tetapi menonton episode lama ini saya tahu bahwa saya menggunakan hormon untuk membekukan telur," kata dia.

Episode tersebut - diperkirakan dibuat pada bulan Oktober - menunjukkan keluarga itu sedang mempersiapkan pesta ulang tahun ke-40 Kim di sebuah pulau pribadi.

"Kita adalah kritik terburuk kita sendiri," tweet pendiri Good American selama episode tersebut.

Penggemar segera membesarkan hati Kardashian agar tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. “Kamu bukan kritikus terburuk kamu sendiri, tetapi kamu pasti memiliki beberapa masalah harga diri. Kamu sangat cantik di awal pertunjukan. Saya tahu ini sulit, tapi saya harap suatu hari kamu akan menemukan kedamaian dengan penampilanmu."

Yang lain menimpali bahwa dia selalu memiliki masalah self-esteem dan berharap dia bisa melihat apa yang dilihat orang lain. “Kamu begitu cantik, secara alami, selalu begitu! Tubuhmu cantik, kamu beruntung karena tinggi, dan yang terpenting kamu memiliki kepribadian yang cantik dan hati yang peduli!”

Masalah citra tubuh Kardashian memuncak pada bulan April setelah fotonya yang belum diedit bocor secara online tanpa izinnya.

Pada saat itu, pembawa acara "Revenge Body" itu memposting video dirinya yang memamerkan fisiknya tanpa sentuhan, tetapi dia mengakui telah berjuang dengan citra tubuh sepanjang hidupnya.

"Bagi mereka yang merasakan tekanan terus-menerus karena tidak pernah merasa cukup sempurna, saya ingin kamu tahu bahwa saya melihatmu dan saya mengerti," katanya kepada para pengikutnya. “Setiap hari, saya diberitahu oleh keluarga dan teman-teman yang mencintai saya bahwa saya cantik, tetapi saya tahu itu perlu dipercaya dari dalam. Lakukan saja dan pastikan hatimu bahagia. "

Ketika Keeping Up With the Kardashians pertama kali ditayangkan, dia lebih besar daripada saat ini. Pada 2015, dia mulai menjadikan kebugaran sebagai bagian terbesar dalam hidupnya, dan mengungkapkan bahwa beratnya turun 35 pon atau sekitar 16 kilogram.

Namun, setelah melahirkan putrinya True, berat badannya naik lagi jadi 200 pon atau sekitar 90 kilogram. Tapi sebelum skandal foto itu, berat badannya kembali seperti sebelum melahirkan.

Khloe Kardashian mengungkapkan perjalanan merencanakan menambah anak dengan Tristan Thompson melalui ibu pengganti karena dia akan mengalami kehamilan berisiko tinggi jika dia hamil lagi, kata dokter. Dia dan Thompson sudah menyimpan embrio, tapi rencana itu terpaksa ditunda karena pandemi COVID-19.

"Kami menyadari bahwa sel telur saya tidak cukup kuat untuk dibekukan. Mereka harus segera dicampur dengan sperma untuk membuat embrio," katanya dalam episode tersebut. "Jadi saya sebenarnya telah membuat embrio."

"Rencanaku adalah memiliki anak yang usianya dekat," lanjutnya. "Tetapi dengan COVID dan segalanya, rencanaku sedikit tertunda. Saya pasti menginginkan lebih banyak anak. Saya memiliki begitu banyak saudara laki-laki dan perempuan. Saya pikir itu adalah berkah - terutama saat ini - memiliki anggota keluarga atau orang teman bermain bersama yang disukai, bisa diandalkan, dan punya teman seumur hidup."

Khloé juga mengakui bahwa pada satu titik dia memperhitungkan kemungkinan menggunakan ibu pengganti untuk memiliki bayi lagi.

Saat men-tweet langsung episode KUWTK minggu lalu, dia mencatat bahwa pengalaman setiap orang berbeda, terutama karena saudarinya, Kim Kardashian, memiliki dua pengalaman positif dengan ibu pengganti.

"Menyaksikan saudara perempuan saya menjalani perjalanan dengan ibu pengganti rasanya begitu mulus dan mudah. Mungkin bagi sebagian orang," tulis Khloé. "Perjalanan saya jauh lebih intens dan melelahkan, tetapi tetap merupakan berkah yang sangat besar," ujar Khloe Kardashian.