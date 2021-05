Kim Kardashian Beri Hadiah Ultah 65 Busana Rancangan Desainer untuk Kris Jenner

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian tak pernah tanggung-tanggung ketika memberikan hadiah ulang tahun untuk ibunya, Kris Jenner. Pada perayaan ulang tahun ke-65 sang ibu pada November tahun lalu, ibu 4 anak itu memberikan 65 pakaian rancangan desainer yang berbeda. Semuanya disesuaikan dengan selera dan ukuran Kris.

Kim Kardashian memamerkannya khusus untuk sang ibu dalam susunan bak di sebuah museum di rumahnya, yang muncul di episode terbaru Keeping Up with The Kardashians.

"65 gaya untuk ulang tahun ke-65 ibu saya. OMG sangat menyenangkan melakukan ini bagi saya #KUWTK," tulis dia di Twitter, Jumat, 28 Mei 2021.

Pendiri KKW Beauty itu mengatakan butuh waktu berbulan-bulan untuk bekerja dengan stylist Danielle Levi dan berbelanja 65 ansambel, dari label seperti Comme des Garçons, Jean Paul Gaultier, Gucci, dan lainnya, yang dipilih untuk setiap tahun kehidupan Kris Jenner.

"Saya tidak pernah sejauh ini sebelumnya ketika berbelanja untuk seseorang, apalagi untuk gaya seseorang," kata Kim di episode itu. "Banyak sekali karena aku ingin memastikan barang-barang itu terlihat bagus di manekinnya, seperti apa urutannya? Apakah kita mengkoordinasikan warna? Aku hanya tidak sabar melihat raut wajahnya."

Ketika tiba waktunya untuk memberikan hadiah kepada Kris, Kim menata setiap pakaian dengan manekin yang dipajang di seluruh rumahnya. Suami Kim, Kanye West, yang digugat cerai pada Februari 2021, tampil untuk pertama kalinya di season 20 KUWTK untuk membantu mengumpulkan hadiah yang rumit.

"Kanye telah memindahkan benda ini berkali-kali hanya untuk memastikan itu terlihat sangat dramatis saat ibuku masuk," kata Kim.

Ketika Kris dan pacarnya Corey Gamble, 40, tiba di rumah Kim, dia menyapa mereka di pintu dan berkata, "Jadi saya pikir karena ibu berusia 65 tahun, saya telah menciptakan pengalaman untukmu."

Kris berjalan masuk dan bahkan sebelum melihat pakaiannya, dia mulai menangis. "Apa yang terjadi?" dia bertanya.

Disaksikan Kanye dan Khloé Kardashian, Kim membimbing Kris melewati semua pakaian, Kris terlihat sangat kagum. "Untuk ulang tahun ke-65-mu, saya tahu betapa sulitnya bagimu menemukan pakaian untuk dikenakan dan berpakaian sendiri, jadi saya ingin membantumu dengan 65 penampilan," kata Kim.

Kris menjawab, "Ya Tuhan. Ini untukku?"

Pemimpin keluarga Kardashian Jenner itu tidak dapat mempercayai semua desain itu benar-benar untuknya. Dia mengatakan pengalaman itu sebagai salah satu hari terbaik dalam hidupnya.

"Aku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak percaya apa yang akan aku jalani," kata Kris dalam pengakuannya. "Ini adalah salah satu kejutan terbesar yang pernah saya alami sepanjang hidup saya. Ini jelas sangat murah hati, sangat baik, tetapi waktu dan energi yang diambil Kim adalah hadiah paling menakjubkan yang pernah saya lihat dalam hidup saya. 65 pakaian selama 65 tahun! Dan itu menakjubkan. "

Kris Jenner menambahkan, "Ini seperti Met Ball milikku sendiri."

Tahun sebelumnya, Kim Kardashian menyewa rumah masa kecil mereka untuk merayakan ulang tahun sang ibu, dengan tamu sahabat lama keluarga.