Hyeri Tampil Chic Pemutaran Perdana My Roommate Is Gumiho

Hyeri Girl's Day ketika menghadiri jumpa pers online pemutaran drama Korea terbaru My Roommate Is Gumiho. Instagram.com/@hyeri.official

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru My Roommate Is Gumiho mulai tayang pada 26 Mei 2021, di stasiun TVN Korea. Berdasarkan webtoon populer, "My Roommate Is Gumiho" adalah komedi romantis baru tentang seorang mahasiswa berusia 22 tahun bernama Lee Dam yang diperankan oleh Hyeri, yang secara tidak sengaja menelan marmer gumiho pria berusia 999 tahun, rubah berekor sembilan mitologis, bernama Shin Woo Yeo, diperankan oleh Jang Ki Yong, yang hampir mencapai tujuannya menjadi manusia.

Para pemerannya termasuk Jang Ki Yong, Hyeri Girl's Day, Kang Han Na, Kim Do Wan, dan Bae In Hyuk, menghadiri jumpa pers online yang digelar menjelang penayangannya. Hyeri tampil chic mengenakan midi dress kuning Alexander McQueen, dari unggahan Instagram Allkfashion. Gaun senilai Rp 40,6 juta itu memiliki garis leher rendah berbentuk V dan bagian bawahnya memiliki aksen ruffle. Tampilannya semakin lengkap dengan high heels Christian Louboutin bernuansa senada.

Dalam jumpa pers, Hyeri mengaku angat menikmati naskahnya sehingga dia benar-benar ingin membintangi itu. Menurutnya karakter Lee Dam, sangat tegas, jujur, dan percaya diri, dan dia tidak takut untuk mengatakan apa yang ada dalam pikirannya.

Karakter yang saya mainkan sejauh ini sedikit pasif, tapi yang ini seperti anak muda akhir-akhir ini, jadi dia menawan, dan itu membuat saya benar-benar ingin mengambil peran ini,” ujarnya seperti dilansir dari laman Soompi.

Berperan sebagai seseorang yang lima tahun lebih muda darinya, Hyeri merasa emiliki banyak kesamaan dengan Lee Dam. "Tapi ketika melihat lebih dekat, kami sebenarnya sangat berbeda. Ada beberapa hal yang tidak saya ketahui tentang anak muda akhir-akhir ini. Jadi saya harus belajar banyak melalui dia," ujarnya. "[Orang muda saat ini] tampaknya mandiri, percaya diri, dan jelas tentang pendapat mereka. Saya sangat ingin mengungkapkannya. Hanya ada perbedaan usia lima tahun di antara kami, tetapi ada perbedaan generasi. Saya melihat dari dekat bagaimana adik atau adik saya menghadapi situasi tertentu. Sangat menyenangkan bermain Lee Dam. Sebaliknya, saya ingin mengungkapkan sesuatu yang berbeda dari saya."

Hyeri menambahkan My Roommate Is Gumiho adalah romansa antara gumiho laki-laki dan manusia perempuan. Menurutnya, para penonton akan bertanya-tanya bagaimana romansa akan terungkap karena dimulai dengan mereka tinggal bersama dulu. "Saya memerankan karakter yang belum pernah berkencan sebelumnya, dan ini pertama kalinya saya mengalami perasaan berdebar-debar ini. Saya pikir akan menyenangkan belajar tentang emosi dalam berpacaran. Shin Woo Yeo memiliki sisi yang lembut dan manis. Saya sangat bersyukur bahwa orang-orang mengatakan kedua karakter tersebut memiliki chemistry yang baik," ujarnya.

