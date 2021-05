Makeup Emma Stone sebagai Cruella De Vil Terinspirasi Era 1970-an dan Punk

TEMPO.CO, Jakarta - Cruella De Vil memiliki dandanan ikonik, rambut monokrom yang anarkis, lipstik merah tua, dan senyuman manis. Karakter penjahat di film Disney klasik itu tampil sebagai seorang pemberontak yang cantik.

Dilansir dari Elle, Selasa, 25 Mei 2021, Perancang tata rias Cruella, Nadia Stacey, mengatakan tampilan ikonik ini hadir berkat hiasan kristal, buku-buku fotografi punk, dan lipliner cadangan karena Emma suka membuat garis bibir sendiri. Ditambah dengan adibusana yang membuat karakter ini tambah nyentrik.

Cruella era ini berbeda dengan di masa lalu. Stacey mengatakan dia berangkat dari London di era 1976 dan gerakan punk. Kebetulan, dia memiliki banyak buku fotografi yang sangat bagus tentang punk yang riasannya sangat bagus.

"Saya ingin mencoba tampilan yang satu ini, di mana garis-garis grafis digambar di seluruh wajah dengan pensil hitam - saya pikir Estella bisa tampil dengan baik sebelum dia menjadi Cruella, tetapi Emma tidak ikut. Dia merasa bahwa kami perlu menjaga Estella tetap dasar sehingga lompatan ke Cruella sangat besar, dan dia benar sekali," kata dia.

Estella de Vil yang diperankan Emma Stone menjadi legenda yang kejam dan menakutkan yang dikenal sebagai Cruella karena terobsesi dengan kulit anjing, terutama Dalmatians. Foto : Disney

Ketika Emma Stone pertama kali dengan dandanan penuh Cruella, termasuk riasan wajah, kuku, dan wig, dia langsung terlihat seperti orang jahat di mata Stacey. Dia langsung menjadi Cruella.

"Kami selalu bertengkar, dengan cara yang terindah, karena dia akan melihat riasannya dan berkata, 'Ini terlihat sempurna', dan aku akan mengatakan, 'Tidak, alisnya harus jauh lebih persegi.' Aku akan memilih tampilan alis punk Siouxsie Sioux (vokalis band rock Inggris di era 1970-an, Siouxsie and the Banshees)," kata dia.

Emma juga mencoba memakai makeup sendiri. Stacey mengatakan aktris itu seperti anak kecil di toko permen ketika melihat banyak peralatan makeup. Dia sangat bersemangat ketika tima tata rias mengeluarkan bulu mata palsu, hiasan kristal, lip liner, dan sebagainya.

"Dia selalu mencoba mencuri pensil lip liner dariku. Kadang-kadang aku harus memberikan cermin padanya saat dia mengisi bibirnya," ujar Stacey.

Dalam beberapa segmen, Emma tampil dengan topeng di matanya. Stacey membuat topeng yang tidak mengharuskan Emma mengangkatnya ke wajahnya. "Saya menemukan sepasang bulu mata besar di perlengkapan saya, membalikkannya dan meletakkannya di bawah matanya. Itu adalah titik awal yang tidak terduga untuk 'topeng'-nya. Dari sana saya membangunnya dengan lebih banyak bulu dan permata yang menempel di wajah Emma."

Emma juga tampil dengan riasan Sex Pistol sebagai Cruella. Untuk tampilan ini, Stacey menemukan font dari sampul album Sex Pistols Never Mind The Bollocks, menggambar huruf-huruf dengan gaya yang sama, memotongnya dan menggunakan negatif sebagai stensil terbalik dan airbrushed hitam di atasnya dengan tulisan "The Future".

Soal rambut, Emma sendiri saat itu memiliki rambut merah menyala. Stacey menggunakan dua wig yang pas dengan Emma untuk mengubahnya jadi Cruella yang memiliki rambut hitam putih.

Film Cruella tayang di bioskop Indonesia mulai 26 Mei 2021.