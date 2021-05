Gaya Nyentrik Lady Gaga Pakai Kaus tanpa Bawahan Rayakan 10 Tahun Born This Way

TEMPO.CO, Jakarta - Lady Gaga kembali ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan produksi House of Gucci di Roma, Italia. Dia tampil di acara besar pertamanya di Los Angeles, Senin, 24 Mei 2021. Gaga muncul di West Hollywood untuk ulang tahun ke-10 dari albumnya fenomenalnya, Born This Way. Meski acara itu dihadiri Walikota Lindsey P. Horvath, Gaga tampil dengan gaya nyentrik.

Gaga mengenakan merchandise-nya sendiri, yaitu kaus bergambar Born This Way dari koleksinya Urban Outfitters, dengan sepatu bot platform Demonia warna ungu terang, rantai Justine Clenquet, dan stocking jaring yang robek. Dia menambahkan aksen peniti di kausnya.

Untuk riasan, Gaga tampil bold dengan lipstik merah terang dan winged eyeliner. Rambutnya disasak tinggi dan sebagian dibiarkan tergerai.

Di keterangan unggahannya, Gaga menulis tentang Carl Bean, aktivis yang menginspirasi album tersebut.

“Born This Way, lagu dan album saya, terinspirasi oleh Carl Bean, seorang aktivis religius gay berkulit hitam yang berkhotbah, bernyanyi, dan menulis tentang 'Born This Way,'" tulis dia sembari membagikan beberapa gambar dari acara Los Angeles.

“Terutama pekerjaan awalnya adalah pada tahun 1975, 11 tahun sebelum saya lahir. Terima kasih atas cinta yang tiada henti, keberanian, dan alasan untuk bernyanyi selama beberapa dekade. Jadi kita semua bisa merasakan kegembiraan, karena kita pantas mendapatkan kegembiraan. Karena kita berhak mendapatkan hak untuk menginspirasi toleransi, penerimaan, dan kebebasan untuk semua."

Dalam wawancara ELLE Gaga pada Desember 2019, dia mengatakan kepada Oprah bagaimana penggemarnya menginspirasinya untuk menjadikan kebaikan sebagai pusat dari karyanya. Oprah bertanya kepada Gaga kapan dia merasa paling bisa mengungkapkan kebaikan untuk menyembuhkan semua hal.

“Saya pikir itu benar-benar dimulai dengan hubungan saya dengan penggemar saya,” kata Gaga. “Melihat penonton dan melihat begitu banyak orang yang seperti saya, orang yang merasa berbeda, yang tidak merasa dilihat atau dipahami. Dan kemudian juga melihat banyak anak yang merasa takut untuk terbuka tentang siapa mereka, itu menjadi semacam pengalaman eksistensial bagi saya, di mana saya berpikir tentang apa artinya menjadi seorang individu — saya ingin memperjuangkan individu-individu itu," kata dia.

Gaga melanjutkan, dia sudah lama ingin mengatakannya di media sosial bahwa dia melakukan ini bukan untuk ketenaran atau untuk mendapatkan pengaruh.

"Saya menyadari sejak awal bahwa dampak saya adalah membantu membebaskan orang melalui kebaikan. Menurut saya itu adalah hal yang paling kuat di dunia, terutama dalam hal masalah kesehatan mental," ujar Lady Gaga.