Megan Fox dan Machine Gun Kelly Tampil Monokrom di Billboard Music Awards 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Megan Fox dan Machine Gun Kelly tampil kompak di Billboard Music Awards 2021, yang digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu 23 Mei 2021. Keduanya terlihat kompak mengenakan busana bernuansa hitam.

Megan Fox tampil berani dalam balutan gaun hitam Mugler. Gaunnya memiliki cut out silang di bagian atas, sehingga memberi kesan seksi. Sedangkan bagian bawahnya berupa rok midi yang tipis dan ruched. Tampilan ini dipamerkan di acara Spring / Summer 2021 merek yang dimodelkan oleh Dominique Jackson.

Wanita 35 tahun itu memadupadankan gaun hitamnya dengan dan sepatu pump ankle-strap Jimmy Choo yang berwarna senada. Sedangkan makeup-nya terlihat flawless dan rambut panjangnya dibiarkan tergerai.

Sedangkan Machine Gun Kelly tak kalah mencuri perhatian. Dia mengenakan tuksedo dekonstruksi dengan kemeja putih yang tidak dikancing dan tidak dilipat, dipasangkan dengan cat kuku metalik, kalung dan dengan sentuhan yang menarik - lidah hitam - yang dia perlihatkan ke fotografer di atas karpet merah.

Penampilan Megan Fox dan Machine Gun Kelly untuk Billboard Music Awards 2021. Instagram.com/@meganfox

Kelly (yang lahir dengan nama Colson Baker) mendapat tiga nominasi di Billboard Music Awards 2021. Termasuk Top Rock Album untuk Tickets to My Downfall, Top Rock Song untuk "my ex's best friend" bersama Blackbea, dan kategori Top Rock Artist yang dia menangkan.

Akhir pekan lalu, pasangan itu menjalani malam glamor lainnya saat mereka merayakan pesta ulang tahun Megan Fox ke-35 dengan makan malam di Santa Monica. Fox mengenakan blazer merah panas dengan celana melebar, bra yang serasi, dan sepatu hak platform, sementara Kelly memujinya dengan turtleneck biru dan merah tua, celana panjang abu-abu, dan sepatu bot hitam dengan tali sepatu merah.

Kencan makan malam itu seolah menandakan peringatan satu tahun sejak pertama kali terlihat bersama pada Mei 2020. "Megan Fox sangat bahagia," kata seorang sumber baru-baru ini kepada People. "Mereka menjadi serius dengan cepat dan memiliki hubungan yang hebat."

