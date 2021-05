Priyanka Chopra Pakai Berlian 40 Karat di Billboard Music Awards 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra Jonas tidak kekurangan kilauan di Billboard Music Awards 2021. Dia mengenakan hampir 40 karat berlian. Aktris berusia 38 tahun itu tampil di karpet merah pada hari Minggu, 23 Mei 2021, dengan gaun emas Dolce dan Gabbana yang cantik dan beberapa aksesori Bulgari yang sangat berkilau.

Sementara anting-anting emas merah muda, dengan total 14,18 karat, dan dua cincin emas mawarnya memang menakjubkan, perhiasan yang mencuri perhatian adalah jam tangan Serpenti Misteriosi Pallini. Jam itu memiliki bentuk kepala ular ikonik dari merek, dengan berlian yang dipotong cemerlang dan mata zamrud di bagian depan. Transisi manset yang memukau menjadi gelang emas mawar dengan berlian berpotongan cemerlang dengan berat total 24,9 karat, seperti dilansir dari laman US Magazine.

Kemewahan dan kemewahan aktris Quantico tidak berhenti sampai di situ - kukunya juga memiliki kilauan yang halus! Setelah mengaplikasikan cat kuku OPI dalam nuansa Suzi’s Slinging Mezcal, I'm and Extra dan Barefoot di Barcelona, nail artist Kimmie Kyees benar-benar menggunakan beberapa batu permata dari gaun Dolce & Gabbana karya Chopra sebagai hiasan kuku. Kyees juga menambahkan aksen foil emas ke jari manis dan telunjuknya.

Dalam hal tata rias, bintang Baywatch ini beralih ke makeup artist Mary Phillips, yang juga bekerja dengan keluarga Kardashian dan Jenners, untuk riasan mata cokelat dan tembaga yang cantik. Phillips menciptakan tampilan tersebut menggunakan semua produk Max Factor, termasuk Masterpiece Nude Palette in Matte Sunset and Golden Nudes, Masterpiece High Precision Liquid Liner, dan Khol Pencil in Brown and Black.

Adapun warna lipstik tembaga yang cantik itu? Dia menggunakan Max Factor Color Elixir Liner di Brown ’n Nude dan LipFinity Lip Color di Indulgent.

Penata rambut selebriti Bridget Brager, yang juga bekerja dengan Eiza Gonzalez, bertanggung jawab atas helai rambut Chopra Jonas yang super ramping dan halus. Dia menggunakan berbagai alat panas GHD, termasuk Max Styler dua inci.

Untuk melengkapi tim impiannya dari skuad glam, Chopra Jonas beralih ke penata gaya selebriti dan jenius yang kreatif, Law Roach, yang juga bekerja dengan Zendaya. Gaun emas Dolce dan Gabbana dibuat khusus, mengambil inspirasi dari koleksi Musim Gugur 2007.

Priyanka Chopra mengunggah beberapa foto tampilannya di Billboard Awards 2021, termasuk berpose dengan suaminya Nick Jonas. Dia juga memberikan unggahan khusus untuk Jonas yang menjadi pemandu acara meski mengalami insiden tulang rusuk yang patah. "Posting penghargaan suami. Bahkan tulang rusuk yang retak tidak dapat menghentikan kekuatan alam ini. Sangat bangga padamu sayang. Dengan semua yang Anda lakukan! Etos kerja Anda, pengejaran keunggulan Anda! Anda menginspirasi saya setiap hari! Aku sangat mencintaimu!," ujarnya. Postingan itu dibalas dengan emoticon hati oleh Jonas.

