Beda Cara Kourtney, Khloe dan Kim Kardashian Memperlakukan Pengasuh Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian, Kourtney Kardashian dan Khloe Kardashian memiliki pendapat berbeda tentang pengasuh anak-anak mereka. Dalam episode Keeping Up with the Kardashians hari Kamis, 21 Mei 2021 mencatat pertengkaran yang meledak-ledak tentang para pengasuh antara Kim dan Kourtney Kardashian, setelah Kim menuduh Kourtney merendahkan salah satu pengasuhnya di depan anak-anak.

Kourtney Kardashian membantahnya, kemudian memberi tahu Kim bahwa pengasuh (yang tetap tidak disebutkan namanya) tidak akan pernah bekerja untuknya. Pada satu titik, Kim mengatakan dia menyukai pengasuh itu dan lebih suka mempertahankan stafnyauntuk waktu yang lama. Lalu pendiri Poosh itu menjawab, "Jaga dia. Dia tidak akan pernah berada di dekat anak-anak saya."

"Kourtney, kamu bahkan tidak bisa memelihara pengasuh," jawab Kim Kardashian.

Menyusul adegan memanas dari serial realitas, sebuah sumber memberi tahu People bahwa keluarga Kardashian memperlakukan pengasuh anak-anak mereka dengan cara yang berbeda.

"Baik Kim dan Khloe memperlakukan pengasuh anak mereka seperti keluarga," kata sumber itu. "Kim memiliki beberapa pengasuh yang membantu anak-anaknya dan mereka telah bekerja untuk keluarga selama beberapa waktu. Khloe juga pernah memiliki di pengasuh untuk True yang dia perlakukan dengan baik."

Sementara itu, sumber tersebut menambahkan, pendekatan Kourtney terhadap pengasuh anak-anak berbeda. Baik perwakilan Kourtney dan Kim tidak segera menanggapi permintaan komentar dari People.

Kim Kardashian memiliki empat anak, North, Saint, Chicago dan Pslam. Kourtney memiliki tiga anak, Mason, Penelope, dan Reigh bersama mantan pacarnya, Scott Disick.

Pada bulan Maret, Khloe Kardashian mengatakan tentang janji mengasuh anak yang dia dan saudaranya coba pertahankan satu sama lain. "Ketika datang untuk menawarkan nasihat pengasuhan, mereka tahu untuk tidak berbicara keluar dari giliran, ujarnya kepada Gritty Pretty Australia. "Selalu ada tantangan dalam membesarkan anak, tetapi saya sangat beruntung memiliki kelompok pendukung keluarga yang kuat. Kami juga tahu bahwa kami memiliki keluarga individu dan tidak suka memberikan banyak nasihat, kecuali diminta. Kami tidak pernah mom shaming. Kami benci seorang mom shamer."

Kemudian masih dalam episode KUWTK hari Kamis - setelah Kim dan Kourtney melakukan obrolan yang lebih tenang untuk mengatasi situasi tersebut - Kim Kardashian mengatakan dalam pengakuannya bahwa dia melihat "kedua sisi" dari insiden yang melibatkan salah satu pengasuhnya, dan bahwa dia merasa "bersalah" tentang caranya saat membahas topik dengan Kourtney Kardashian.

