Putra Kim Kardashian, Saint West, Pernah Mengidap COVID-19 tapi Dirahasiakan

TEMPO.CO, Jakarta - Saint West, anak kedua Kim Kardashian dan Kanye West, didiagnosis mengidap COVID-19 pada musim gugur tahun lalu. Penyakitnya itu sempat dirahasiakan. Kim baru mengungkapkannya dalam preview Keeping Up with The Kardashians edisi 27 Mei 2021.

"Sainty baru saja dites positif COVID," kata Kim melalui telepon. "North [West] mengatakan dia benar-benar sakit." Dalam pengakuannya, dia menambahkan, "Saya mencoba untuk tidak membuat takut siapa pun, tapi saya benar-benar khawatir."

Preview itu juga menampilkan ulang tahun Kim, serta ulang tahun Kris Jenner dan Kendall Jenner. Semua kejadian itu terjadi pada akhir Oktober dan awal November, jadi tampaknya Saint terserang virus sekitar waktu itu. Belum jelas bagaimana dia mungkin tertular penyakit itu, atau apakah ada orang lain dalam keluarga yang dites positif setelah itu.

Saint West bukanlah orang pertama di keluarga Kardashian - Jenner yang mengidap COVID. Kembali pada bulan Maret, Kanye West dan Khloe Kardashian dinyatakan positif terkena virus corona. Keeping Up With the Kardashians mendokumentasikan perjalanan Khloe di lockdown, yang akhirnya memperkuat hubungannya dengan mantannya, Tristan Thompson, yang merawat putri mereka saat Khloe sakit.

Saat syuting musim terbaru Keeping Up With the Kardashians, keluarga itu diuji secara teratur. Namun, tidak ada anggota keluarga yang mengungkapkan secara terbuka apakah mereka mendapatkan vaksin COVID atau berencana untuk mendapatkannya atau tidak.

Keeping Up with The Kardashians akan berakhir di musim ke-20 ini. Namun, mereka telah menandatangani kesepakatan dengan Hulu untuk membuat konten serupa.

"Ini bab selanjutnya," kata Kris Jenner baru-baru ini. “Di acara baru, Anda akan melihat kami berkembang sebagai sebuah keluarga. Para penggemar akan senang melihat kami melanjutkan perjalanan. Saya tidak bisa banyak bicara tentang apa yang akan datang, tapi - spoiler - kami akan terlihat luar biasa dan semua orang akan menonton," kata ibu Kim Kardashian bersaudara itu.