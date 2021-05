Pink Tak Pernah Berencana jadi Ibu, Tapi Sangat Menikmati Memiliki Dua Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Pink tak pernah berencana menjadi seorang ibu. Dia terkejut ketika memiliki anak, tapi sangat menyukainya.

"Aku tidak ingin menjadi seorang ibu. Itu tidak ada dalam daftar yang harus aku lakukan," kata pemenang Grammy berusia 41 tahun itu dalam sebuah wawancara Kamis, 20 Mei 2021, di Today.

Pelantun "Cover Me In Sunshine" itu mengatakan, baru setelah dia memiliki anak pertamanya, Willow, sekarang berusia 9 tahun, pola pikirnya berubah.

"Aku punya Willow dan, pepatah 'memperhatikan hatimu berjalan di luar tubuhmu.' Benar-benar begitulah rasanya," katanya.

Pink, yang juga berbagi putra Jameson, 4, dengan suaminya Carey Hart, baru-baru ini mengungkapkan tentang kehidupannya sebagai ibu dan bintang rock menjelang rilis dokumenter Amazon Prime Video-nya, P!Nk: All I Know So Far yang akan diputar Jumat, 21 Mei 2021.

"Tur dengan anak-anak tidak mungkin - dan saya melakukan yang tidak mungkin. Untuk sementara ada banyak bintang pop lain yang mengirimi saya email dan menelepon saya untuk (menulis) buku pedoman tentang cara tur dengan anak-anak, jadi saya menulis buku pedoman untuk ibu lain," kata dia. "Kamu terus berjalan. Aku hanya berpikir tentang: 'Apakah aku membesarkan orang yang baik? Bagaimana rasanya menjadi anakku?'"

Meskipun masa kanak-kanak Willow dan Jameson jauh berbeda dari masa kecilnya sendiri yang tumbuh bersama ibu perawat UGD dan ayah penjual asuransi di Doylestown, Pennsylvania, Amerika Serikat, Pink telah bekerja keras untuk menjaga mereka tetap membumi.

"Kondisi normal mereka berbeda: Kami melakukan tur dan memiliki lubang bola di ruang ganti Mommy. Tapi mereka adalah anak-anak normal. Jameson ingin menjadi astronot," kata pemilik nama asli Alecia Beth Moore itu.

Baca juga: Pink Unggah Foto saat Berselancar, Ada Pesan Body Positivity

Willow melakukan senam dan membaca Harry Potter dan yakin dia akan pergi ke Hogwarts ketika dia berusia 11 tahun, dan saya tidak tega untuk mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mewujudkannya, tambah penyanyi itu.

Willow, Jameson, suaminya akan muncul di video musik Pink untuk single baru "All I Know So Far," yang akan muncul di koleksi live-nya, All I Know So Far: SetList, juga keluar 21 Mei.

"Mereka benar-benar aneh dan menyenangkan, dan aku mencintai setiap momennya," kata Pink tentang pengasuhan anak. "Bahkan hari-hari yang sulit adalah berkah."

TODAY | PEOPLE