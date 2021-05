Mandy Moore Cat Rambut Blonde Sendiri, Terinspirasi Sinar Matahari Musim Panas

TEMPO.CO, Jakarta - Dengan pencabutan mandat masker untuk vaksinasi penuh dan perjalanan dilanjutkan, kehidupan di tengah pandemi COVID-19 bergeser bagi banyak orang, dan Mandy Moore menyambut perubahan dengan tampilan baru yang segar.

Penyanyi dan aktris itu tampil dengan rambut blonde natural. "Saya telah merindukan beberapa perubahan yang sangat dibutuhkan," kata wanita melahirkan anak laki-laki, August Harrison dengan suaminya Taylor Goldsmith pada 20 Februari. "Rasanya seperti sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang berbeda, dengan dunia. tampaknya membuka kembali lagi ... terasa normal di sekeliling."

Tapi dia belum melepaskan setiap kebiasaan karantina. Bintang itu sebenarnya mewarnai rambut blondenya sendiri dengan sedikit bantuan dari produk rambut Garnier Nutrisse favoritnya dan tip dari penata rambut selebriti tepercaya Nikki Lee.

"Saya menggunakan pemilih warna virtual di situs web Garnier untuk mengisi kuesioner singkat ini dan mencari tahu warna apa yang terbaik untuk saya, karena saya tahu bahwa saya ingin menyimpannya lebih dalam kisaran warna blonde alami yang lebih gelap," jelasnya, seperti dilansir dari laman People. "Saya dapat menemukan kecocokan warna yang tepat yang terasa seperti langkah yang tepat bagi saya: nomor 70. Saya memulai dengan sedikit dasar yang lebih gelap, ini berputar, jadi saya berhati-hati untuk tidak terlalu terang karena saya tidak melakukannya. ingin berubah menjadi berani. Itu adalah perhatian besar bagi saya. "

Begitu dia menemukan bayangannya, bintang itu berkonsultasi dengan Lee, yang menyarankan dia membeli dua kotak Garnier Nutrisee Nourishing Hair Color Almond Crème untuk menghindari kehabisan produk di tengah proses pewarnaan.

Moore kemudian mengikuti petunjuk di bagian belakang paket, mengerjakan campuran dari akar ke ujung sampai rambutnya benar-benar menyerap. Dia membiarkan pewarna selama 30 menit penuh untuk mengangkat dasar rambut cokelatnya. "Itu juga dibantu Nikki," katanya tentang waktu pemrosesan pewarnaan rambut.

Moore tidak hanya mengantarkan perubahan dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi juga karier profesionalnya. Minggu lalu, pencipta This Is Us, Dan Fogelman mengonfirmasi bahwa drama NBC yang dicintainya akan berakhir dengan musim 6 pada tahun 2022. Pemenang Emmy itu memberi sedikit bocoran bahwa ia akan mengenakan wig untuk musim terakhir karena dia sangat bersemangat untuk mempertahankan warna rambut ini selama seperti selama dia bisa.

"Dengan babak baru dalam hidup saya, rasanya seperti waktu yang tepat untuk mengganti warna rambut," kata bintang yang menggambarkan rona pirangnya sebagai "cerah" dan terinspirasi sinar matahari musim panas. "Warnanya terasa menunjukkan betapa menarik dan penuh harapan orang-orang."

Mandy Moore merefleksikan gaya dan evolusi kecantikannya selama dua dekade karirnya, seperti bunglon dan dia sangat menikmati setiap perubahannya. "Itulah bagian menyenangkan yang saya temukan dalam perjalanan pribadi saya sebagai seorang wanita. Saya senang dapat mengekspresikan diri melalui fashion dan warna rambut serta gaya rambut yang berbeda. Sungguh mendebarkan dapat bersandar pada perubahan apa pun yang terasa tepat di pada waktu tertentu," ujarnya.

