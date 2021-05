Gaya Kasual Meghan Markle Termasuk Kaus dengan Pesan Khusus

Meghan Markle muncul di ujung trailer dokumenter kesehatan mental baru Pangeran Harry dan Oprah Winfrey, The Me You Can't See, yang akan tayang di Apple Tv+ pada 21 Mei 2021. (Tangkapan layar Youtube.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle tampil sebagai di trailer dokumenter kesehatan mental baru Pangeran Harry dan Oprah Winfrey, The Me You Can't See. Serial tersebut akan tayang perdana pada 21 Mei di Apple TV+ dengan tujuan mengeksplorasi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional dengan cerita dari orang-orang di seluruh dunia, termasuk Lady Gaga, Glenn Close, dan bahkan produser eksekutif Winfrey dan Duke of Sussex.

“Membuat keputusan untuk menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan,” kata Pangeran Harry dalam trailer itu. “Di dunia saat ini, lebih dari sebelumnya, itu adalah tanda kekuatan.”

Meghan Markle muncul di ujung trailer untuk sesaat mengenakan kaus putih keren yang dilipat dalam celana panjang hitam. Kemeja itu bertuliskan "Raising the Future", seharga USD 33 yang merupakan koleksi merek Inggris Mère Souer dan ditampilkan dalam koleksi Mama mereka. “Apa pun pilihan Anda untuk melakukannya, apa pun pilihan pengasuhan Anda, kami semua melakukannya,” demikian bunyi situs web tersebut, seperti dilansir dari laman Glamour. “Pekerjaan terbesar dan tersulit yang pernah Anda miliki.”

Desainer Mère Souer, Carrie Anne mengungkapkan kebahagiaannya koleksi kausnya dipakai Meghan Markle di Instagram. "Maaf, tapi (emoticon kaget) jika Anda tahu bagaimana merek saya dimulai dan mengapa Anda akan mengerti mengapa saya menitikkan air mata bahagia sekarang," tulisnya. “Bersyukur tanpa henti berada di sini selalu. PS. Koleksi ini dijual online sekarang." Koleksi itu masih dalam persediaan dan mulai dari ukuran kecil hingga 3XL.

Kaus itu seolah menguatkan peran Meghan Markle sebagai ibu. Ketika hadir di acara Vax Live, Meghan yang sedang menanti kelahiran anak kedua ini, mengenakan kalung untuk menghormati calon putrinya. Kalung Woman Power Charm Necklace by Awe Inspired itu melambangkan kelimpahan dan pencerahan.

Sementara Meghan Markle berbicara dengan Oprah awal tahun ini tentang perjuangan kesehatan mentalnya saat bekerja untuk keluarga kerajaan Inggris, dia bukanlah salah satu subjek serial dokumenter tersebut. Pangeran Harry, bersama dengan Lady Gaga, Oprah, dan lebih banyak orang dari seluruh dunia akan fokus pada perjalanan kesehatan mental mereka. Sebelumnya, dia sempat mengungkapkan bagaimana Meghan Markle menginspirasinya untuk mendapatkan bantuan dan memulai terapi di podcast Dax Shepard.

