Mandy Moore Bahagia Tampil di Karpet Merah Usai Melahirkan

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore tampil mencuri perhatian dalam balutan gaun kuning di MTV Movie & TV Awards 2021. Ini adalah penampilan karpet merah pertamanya sejak melahirkan putranya August "Gus" Harrison, Feburari 2021.

Melansir laman People, dia mengenakan gaun kuning cerah Altuzarra dan stiletto hitam Jimmy Choo saat menghadari acara yang digelar di Palladium, Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu 16 Mei 2021. Sebelum tampil bersamanya, Justin Hartley, penyanyi dan aktris itu berbagi koleksi foto yang memamerkan gaun apiknya di Instagram. "Sedikit sinar matahari untuk MTV Movie & TV Awards," tulis Moore, sambil menandai penata rambut, penata rias, fotografer, serta desainer gaun dan sepatunya.

Meski ia tampil glamor untuk malam itu, dia mengungkapkan keinginannyauntuk kembali ke rumah bersama suaminya, Taylor Goldsmith dan bayi laki-laki mereka, yang berusia 3 bulan pada hari Kamis. Setelah acara penghargaan, wanita 37 tahun itu bercanda di Instagram Story-nya. "Berada di dunia untuk sesaat itu menyenangkan," katanya sambil menambahkan bahwa dia siap untuk merangkak kembali ke dalam gelembungnya dan menyusui putranya.

Dia kemudian membagikan snapshot lanjutan yang menunjukkan Goldsmith, sedang bersantai dengan putra mereka, membaca Where the Wild Things Are to the little Gus saat dia berbaring di kursi bayi. "Lebih baik dari apapun," tulis Moore.

Belum lama ini Mandy Moore memperingati Hari Ibu pertamanya. Dia mengaku sangat bersyukur menjadi seorang ibu. "Merupakan hak istimewa dalam hidupku untuk menjadi ibumu, Goosey. 11 minggu terakhir telah membuka cinta yang begitu cepat - yang aku tidak pernah tahu mungkin," lanjut aktris itu. "Mengirimkan cinta kepada semua ibu dan figur ibu dalam hidup kita dan memberikan ruang bagi mereka yang menemukan tantangan hari ini (mereka yang sedang dalam perjalanan untuk menjadi ibu, kehilangan anak atau ibu mereka sendiri, memiliki hubungan yang rumit dengan ibu mereka, dan lainnya ...)."

Baca juga: ASI Tersumbat, Mandy Moore Atasi dengan Pijat Payudara hingga Mandi Garam Epsom