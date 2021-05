Fashion Lana Condor dan 3 Selebriti di MTV Movie and TV Awards 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Ada begitu banyak nominasi untuk MTV Movie and TV Awards sehingga acara tersebut berlangsung hingga dua malam, Minggu 16 dan Senin 17 Mei 2021, dengan yang kedua sebagian besar berfokus pada reality TV. Tapi karpet merah untuk pertunjukan utama cukup menarik, berlangsung di Palladium di Los Angeles sebelum pertunjukan, yang dipandu oleh komedian SNL dan aktris Coming 2 America Leslie Jones.

Sementara musim penghargaan selama pandemi telah diundur selama berbulan-bulan, setiap pertemuan tampaknya menghadirkan momen fashion yang semakin mendebarkan dari para bintang yang bekerja dengan stylist mereka untuk menampilkan gaya terbaik runaway virtual. Melansir laman Pop Sugar dan US Magazine, berikut ini beberapa selebriti dengan fashion terbaik.

1. Lana Condor

Lana Condor membawa kemewahan serius ke MTV Movie and TV Awards pada Minggu malam. Aktris The To All the Boys I've Loved Before muncul di karpet merah mengenakan gaun Giorgio Armani berpayet menakjubkan. Dia mempercayai stylist lama Tara Swennen untuk menghidupkan tampilan ini, memasangkan gaun turtleneck dengan anting-anting dari Messika, sepatu Giuseppe Zanotti, tas Tyler Ellis, dan nail art yang serasi berkat Thuy Nguyen.

2. Yara sahidi

Yara Shahidi tampil di MTV Movie and TV Awards untuk mempersembahkan penghargaan untuk penampilan terbaik dalam sebuah film, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk menunjukkan kepada kita bagaimana dia menata gaya kolaborasi barunya dengan Adidas. Aktris dan produser Grown-ish itu mengenakan salah satu baju olahraga yang dicetak dari ReCreation Heritage miliknya, sebuah twist pada Beckenbauer, di mana dia mengambil inspirasi kreatif dari warisan Iran dan Afrika-Amerika-nya. Bahan sutra merupakan syair untuk Grampie dan toko permadani Persia miliknya, dan lengan jaket dapat ditarik dengan tali untuk memberikan kesan yang sedikit berbeda.

Yara mengenakan atasan terbuka di atas bustier Etro kuning untuk acara ini. Dia menyelesaikan pakaiannya dengan sepatu pumo Christian Louboutin dan perhiasan vintage Cartier.

3. Elizabeth Olsen

Aktris Wanda Vision ini mengenakan mini dress hitam lengan panjang. Dress koleksi Miu Miu itu memiliki detail mutiara serta kancing hitam besar dan belt. Dia melengkapi penampilannya dengan sepatu bot satin hitam Sophia Webster hitam.

4. Mandy Moore

Di MTV Movie and TV Awards 2021 Mandy Moore mengenakan gaun kuning Altuzarra dengan detail potongan leher rendah, aksen ruffle dan puff di bagian bawah gaun. Dia melengkapi penampilannya dengan strappy heels hitam Jimmy Choo.

