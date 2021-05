Makan Banyak Buah dan Sayur Mampu Turunkan Tingkat Stres Menurut Studi

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak alat yang dapat kita gunakan untuk membantu mengelola stres yaitu meditasi, membuat jurnal, berbicara dengan terapis, dan lainnya. Sekarang, menurut penelitian baru, Anda dapat menambahkan semangkuk buah segar ke dalam daftar itu.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Clinical Nutrition awal musim semi ini menemukan bahwa mengonsumsi makanan yang kaya buah dan sayuran dikaitkan dengan tingkat stres yang lebih rendah. Tidak hanya itu, para peneliti juga menemukan ukuran porsi yang ideal yang dapat membuat perbedaan.

Menurut para peneliti dari Edith Cowan University di Australia, makan 470 gram (~ 2 cangkir) buah dan sayuran per hari mungkin optimal untuk manajemen stres. Dalam studi terhadap lebih dari 8.600 orang, mereka yang makan sekitar 2 cangkir produk per hari memiliki tingkat stres 10 persen lebih rendah daripada mereka yang mengonsumsi kurang dari 230 gram (~ 1 cangkir).

"Kami menemukan bahwa orang-orang yang memiliki asupan buah dan sayuran yang lebih tinggi tidak mengalami stres dibandingkan mereka yang asupannya lebih rendah, yang menunjukkan bahwa diet memainkan peran kunci dalam kesejahteraan mental," pemimpin peneliti dan Ph.D. kandidat Simone Radavelli-Bagatini mengatakan dalam rilis pers, seperti dilansir dari laman Mind Body Green.

Para peneliti tidak dapat menentukan mengapa makan lebih banyak buah dan sayuran meningkatkan suasana hati, tetapi Radavelli-Bagatini menunjukkan jumlah nutrisi yang tinggi kemungkinan berperan. Sayur dan buah-buahan mengandung nutrisi penting seperti vitamin, mineral, flavonoid, dan karotenoid yang dapat mengurangi peradangan dan stres oksidatif, sehingga meningkatkan kesehatan mental, katanya.

Dan dia tidak sendirian dalam pemikiran itu: Ada seluruh bidang kedokteran (disebut psikiatri nutrisi) yang didedikasikan untuk mempelajari efek makanan terhadap pikiran.

Meskipun makan 2 cangkir produk per hari mungkin cukup untuk membantu menurunkan tingkat stres, jangan berhenti begitu saja. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian (yaitu, asupan vitamin, mineral, serat, dan lainnya.), Departemen Pertanian A.S. merekomendasikan orang dewasa yang sehat makan setidaknya 1,5 hingga 2 cangkir buah per hari dan 2 hingga 3 cangkir sayuran per hari.

